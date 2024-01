Un tribunal thaïlandais se prononcera mercredi sur l'inconstitutionnalité du projet d'un parti d'opposition visant à modifier une loi contre l'insulte à la monarchie, ce qui pourrait constituer un précédent pour les futures initiatives visant à modifier l'une des lois les plus strictes au monde en matière de lèse-majesté.

Move Forward, le plus grand parti du parlement, a remporté les élections de l'année dernière grâce à un programme progressiste qui comprenait une proposition autrefois impensable visant à modifier la loi sur la lèse-majesté, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour chaque insulte perçue à l'encontre de la puissante couronne thaïlandaise.

Dans un pays où la vénération du monarque a été présentée pendant des décennies comme un élément central de l'identité nationale, la loi, en vertu de laquelle au moins 260 personnes ont été poursuivies ces dernières années, est considérée par de nombreux royalistes comme sacro-sainte.

Le projet de Move Forward a indigné les conservateurs et a vu la tentative du parti de former un gouvernement torpillée par des législateurs alliés aux militaires royalistes et nommés par ces derniers.

La Cour constitutionnelle a également été saisie pour déterminer si le plan de Move Forward équivalait à une tentative de "renversement du régime démocratique de gouvernement avec le roi comme chef d'État".

La décision sera la deuxième décision de la Cour concernant Move Forward en une semaine, dans ce que les partisans du parti craignent être le début d'une campagne visant à étouffer un mouvement anti-establishment extrêmement populaire qui poursuit des réformes audacieuses pour bousculer le statu quo.

La semaine dernière, le tribunal a blanchi son dirigeant, Pita Limjaroenrat, 43 ans, d'avoir enfreint les lois électorales, mais l'ancien candidat charismatique au poste de premier ministre est également impliqué dans la seconde affaire, dans laquelle Move Forward pourrait être contraint d'abandonner sa tentative de modifier la loi sur les insultes royales.

Les militants affirment que l'article 112, comme la loi est connue, a été utilisé de manière abusive par les politiciens conservateurs pour mettre à l'écart et salir les opposants libéraux. Move Forward soutient que la modification de cet article renforcerait la monarchie constitutionnelle et mettrait fin à l'utilisation abusive de la loi.

Bien que la décision du tribunal de mercredi ne prescrive pas de sanctions pour Pita ou son parti, certains politiciens ont suggéré qu'elle pourrait ouvrir la voie à une tentative de dissolution du parti et à l'interdiction de ses dirigeants de participer à la vie politique.

Selon Thitinan Pongsudhirak, analyste politique à l'université Chulalongkorn de Bangkok, le verdict pourrait avoir des répercussions qui vont bien au-delà de Move Forward.

"Il pourrait créer un précédent pour les futures tentatives de modification de l'article 112", a-t-il déclaré.

"Il s'agit également d'une question de souveraineté... de savoir si les représentants du peuple sont autorisés à amender ou à réviser les lois.