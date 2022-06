Un tribunal tunisien condamne à la prison un avocat qui s'oppose au président et lui impose une interdiction d'emploi

Saied fait face à une opposition croissante depuis qu'il a pris le pouvoir l'année dernière, en dissolvant le parlement et en gouvernant par décret, ce que ses opposants ont qualifié de coup d'État. Ses détracteurs affirment qu'il cherche à consolider le règne d'un seul homme.

"Le ? ?verdict est une véritable farce. ... C'est le système judiciaire que Saied veut... un système judiciaire qu'il pourrait contrôler et utiliser contre les opposants", a déclaré l'avocat de Makhlouf, Anouar Awled Ali.

Les autorités n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Plus tôt cette année, Saied a remplacé le Conseil judiciaire suprême par un conseil temporaire. Début juin, il a limogé des dizaines de juges, les accusant de corruption et de protéger les terroristes. Selon les syndicats de juges, cette mesure lui permet d'influencer le système judiciaire et de créer des postes vacants pour nommer ses fidèles.

Les juges sont entrés dans une deuxième semaine de grève le 9 juin en signe de protestation.

Le Conseil judiciaire avait agi en tant que principal garant de l'indépendance judiciaire depuis la révolution de 2011 en Tunisie qui a instauré la démocratie.

Makhlouf est le chef du parti conservateur Karama et un critique fréquent du président au sein du parlement dissous.

Depuis l'intervention de Saied, plusieurs politiciens et chefs d'entreprise de haut rang ont été détenus ou poursuivis, pour la plupart pour des accusations de corruption ou de diffamation.

Les groupes internationaux de défense des droits de l'homme ont critiqué certaines des arrestations et le recours à des tribunaux militaires pour entendre les affaires.

Saied a promis de faire respecter les droits et libertés acquis lors de la révolution tunisienne de 2011, qui a déclenché les soulèvements du "Printemps arabe" dans toute la région.