Un tribunal tunisien a condamné mercredi deux éminents journalistes, Borhan Bsaiss et Mourad Zghidi, à un an de prison ? ?pour publication de fausses nouvelles et publication de nouvelles destinées à insulter, a déclaré un responsable judiciaire à Reuters.

Zghidi et Bsaiss, tous deux journalistes à la radio IFM, ont été arrêtés ce mois-ci pour des commentaires politiques faits à la radio.