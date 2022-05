Un tribunal ukrainien condamne deux soldats russes à la prison pour crimes de guerre

Alexander Bobikin et Alexander Ivanov, qui ont écouté le verdict debout dans un box en verre renforcé au tribunal de district de Kotelevska, dans le centre de l'Ukraine, ont tous deux plaidé coupable la semaine dernière.

"La culpabilité de Bobikin et d'Ivanov a été prouvée dans son intégralité", a déclaré le juge Evhen Bolybok.

Tous deux ont reconnu la semaine dernière faire partie d'une unité d'artillerie qui a tiré sur des cibles dans la région de Kharkiv depuis la région de Belgorod en Russie.

Le bombardement a détruit un établissement d'enseignement dans la ville de Derhachi, mais n'a fait aucune victime, ont déclaré les procureurs.

Bobikin et Ivanov, décrits comme un conducteur d'artillerie et un tireur, ont été capturés après avoir traversé la frontière et poursuivi le bombardement.

Les procureurs avaient demandé au tribunal d'emprisonner les militaires russes pendant 12 ans, tandis que la défense a demandé la clémence, affirmant que les deux soldats avaient suivi les ordres et s'étaient repentis.