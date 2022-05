Un tribunal ukrainien emprisonne à vie un soldat russe dans un procès pour crimes de guerre

Vadim Shishimarin, un commandant de char de 21 ans, avait plaidé coupable d'avoir tué Oleksandr Shelipov, 62 ans, dans le village de Chupakhivka, au nord-est de l'Ukraine, le 28 février, après avoir reçu l'ordre de l'abattre.

Le juge Serhiy Agafonov a déclaré que Shishimarin, exécutant un "ordre criminel" d'un soldat de rang supérieur, avait tiré plusieurs coups de feu à la tête de la victime avec une arme automatique.

"Le tribunal a décidé : Shishimarin Vadim Evgenyevich ... est reconnu coupable ... et l'a condamné à la prison à vie", a-t-il déclaré.

"Étant donné que le crime commis est un crime contre la paix, la sécurité, l'humanité et l'ordre juridique international ... le tribunal ne voit pas la possibilité d'imposer une peine (plus courte) d'emprisonnement à Shishimarin pour une certaine période."

Shishimarin, qui portait un sweat-shirt à capuche bleu et gris, a suivi les débats en silence depuis un box en verre renforcé dans la salle d'audience et n'a montré aucune émotion à la lecture du verdict.

Pendant la majeure partie du temps, il est resté la tête baissée en écoutant un traducteur qui se tenait avec deux gardes à l'extérieur du box en verre renforcé.

Le procès a une énorme signification symbolique pour l'Ukraine, qui a accusé la Russie d'atrocités et de brutalité à l'encontre des civils pendant l'invasion et a déclaré avoir identifié plus de 10 000 crimes de guerre possibles.

La Russie a nié avoir ciblé des civils ou être impliquée dans des crimes de guerre.

Le Kremlin n'a pas immédiatement commenté le verdict. Il a précédemment déclaré qu'il n'avait aucune information sur le procès et que l'absence de mission diplomatique en Ukraine limitait sa capacité à fournir une assistance.

Les procureurs de l'État ukrainien ont déclaré que Shishimarin et quatre autres militaires russes ont volé une voiture privée pour s'échapper après que leur colonne ait été prise pour cible par les forces ukrainiennes. Les soldats sont ensuite entrés en voiture dans le village de Chupakhivka où ils ont vu Shelipov à vélo et parlant au téléphone, ont-ils dit.

Les procureurs ont déclaré que Shishimarin a reçu l'ordre d'un autre militaire de tuer le civil pour l'empêcher de faire un rapport sur la présence des Russes et il a tiré plusieurs coups de feu à travers la fenêtre ouverte de la voiture avec un fusil d'assaut sur la tête de Shelipov. Shelipov est mort sur le coup.

Au tribunal la semaine dernière, Shishimarin a reconnu qu'il était à blâmer et a demandé à la veuve de la victime, Kateryna Shelipova, de lui pardonner.