Un typhon frappe les Philippines, l'aéroport de Manille fermé

(Bilan actualisé, précisions)

MANILLE, 3 décembre (Reuters) - Un typhon accompagné de fortes pluies a frappé mardi les Philippines, provoquant une interruption préventive du trafic aérien, la fermeture des bâtiments gouvernementaux et des établissements scolaires, alors que 225.000 personnes ont été évacuées par crainte de glissements de terrain et inondations.

Un homme âgé de 33 ans est décédé par électrocution alors qu'il tentait de réparer le toit de sa maison endommagé par les intempéries, a déclaré un représentant des services de protection civile de la région de Bicol à une radio locale.

Kammuri, le 20e typhon à frapper les Philippines cette année, s'est approché doucement du coeur de l'archipel dans la nuit de lundi à mardi, provoquant des dégâts mineurs dans certaines zones.

La tempête, accompagnée de vents allant jusqu'à 205 km/h, a endommagé certaines habitations et structures.

Quelque 500 vols ont été reportés et l'aéroport de Manille devait resté fermé par précaution de 11h00 à 23h00 (03h00 à 15h00 GMT). Le trafic aérien a été maintenu dans les régions non concernées par le typhon. (Martin Petty et Karen Lema; version française Jean Terzian)