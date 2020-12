Un véhicule explose à Nashville, un "acte intentionnel" selon la police

25 décembre (Reuters) - Un véhicule a explosé dans le centre-ville de Nashville le matin de Noël vers 6h00, dans ce que la police a décrit comme un "acte intentionnel".

Les pompiers ont déclaré avoir conduit trois personnes à l'hôpital, mais aucune n'a été gravement blessée.

"Comme vous avez pu le constater, l'explosion a été importante", a déclaré Don Aaron, porte-parole de la police de Nashville.

"Nous pensons que l'explosion était un acte intentionnel."

L'explosion a été ressentie à neuf pâtés de maisons et a détruit plusieurs autres véhicules et endommagé plusieurs bâtiments, alors qu'une fumée noire était visible à des kilomètres. (Rich McKay à Atlanta et Katanga Johnson à Washington, version française Jean-Michel Bélot)