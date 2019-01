Un vent d'optimisme souffle sur les Bourses chinoises

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé en hausse mercredi, les investisseurs étant galvanisés par la prolongation des négociations sino-américaines qui nourrit l'espoir d'un accord commercial.

La Bourse de Hong Kong a fini en hausse pour la quatrième séance consécutive, l'indice Hang Seng ayant bondi de 2,27%, ou 586,87 points, à 26'462,32, et gagné 5% depuis la fermeture de jeudi dernier.

L'indice composite de la place de Shanghai a augmenté mercredi de 0,71%, soit 17,88 points, à 2.544,34 points tandis que l'indice composite de Shenzhen, deuxième Bourse de Chine continentale, fermait sur un gain de 0,54%, ou 7,06 points, à 1.306,95 points.

Les discussions entre des hauts fonctionnaires chinois et américains à Pékin pour régler le différend commercial entre les deux pays se sont poursuivies mercredi, pour une ultime demi-journée qui n'était pas au programme initial.

Ces pourparlers "nourrissent l'optimisme des investisseurs, en donnant le sentiment qu'il pourrait y avoir de la lumière au bout du tunnel de la guerre commerciale", a estimé Stephen Innes, analyste pour Oanda.

Donald Trump a dit mardi que les négociations se passaient "très bien", et l'agence Bloomberg cite des sources à la Maison Blanche selon lesquelles le président américain espère un accord qui enthousiasmerait les marchés, ce qui serait porté à son crédit.

Après avoir traversé une phase de turbulences jusqu'au début de l'année 2019, et même si les investisseurs restent vigilants, les salles de marchés retrouvent peu à peu la confiance. Cela intervient également après des propos jugés conciliants sur les taux d'intérêts du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.

Les valeurs technologiques sont reparties à la hausse, ce dont elles avaient grandement besoin après avoir pâti en 2018 des inquiétudes sur les perspectives du secteur. Les commentaires positifs du patron d'Apple, Tim Cook, qui a jugé mardi sur la chaîne CNC qu'un accord commercial "était très possible", ont ajouté à l'optimisme.

Le poids lourd chinois d'internet Tencent s'est apprécié de 3,80% à 327,60 HKD, et Lenovo a progressé de 4,29% à 5,35 HKD.

En Chine, le gouvernement a annoncé mardi soir qu'il comptait mettre en place des mesures pour encourager les investissements étrangers et doper la consommation intérieure, en insistant sur l'automobile et l'électroménager. Zhang Yanbing, analyste pour Zheshang Securities, a observé que "les résultats ont été bons aujourd'hui, avec des prises de bénéfices dans certains secteurs, notamment dans l'électroménager et l'automobile".

A Shanghai, SAIC Motor a grimpé de 3,70% à 25,20 yuans tandis qu'à Shenzhen, Changan Automobile a pris 3,91% à 7,45 yuans.

Enfin, les entreprises du secteur de l'énergie se sont alignées sur les prix du brut. Les inquiétudes sur l'impact que la guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis pourrait avoir sur la demande de pétrole en avaient fait chuter le cours ces derniers mois. Mais le baril de Brent a dépassé mercredi les 60 dollars, pour la première fois depuis plus de trois semaines.

