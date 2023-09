Pêchant sur la rive roumaine du Danube mardi, l'apiculteur Gabi Popescu pouvait voir les barges charger des céréales dans le port fluvial ukrainien d'Izmail, un jour après que la Russie a lancé sa troisième attaque nocturne contre l'infrastructure portuaire.

L'attaque a fait trembler les fenêtres du village frontalier roumain de Plauru, de l'autre côté du fleuve, et la caravane de Gabi Popescu a tremblé.

"J'ai compté cinq explosions, dont trois très puissantes", a déclaré M. Popescu, qui apporte ses ruches à Plauru depuis le centre de la Roumanie depuis six ans.

L'Ukraine a déclaré que des drones russes avaient explosé sur le territoire de la Roumanie, membre de l'OTAN, ce qui constitue une rare indication que des armes perdues pendant la guerre ont touché un membre voisin de l'alliance militaire occidentale.

La Roumanie a fermement nié avoir été touchée, mais les attaques contre les ports fluviaux de l'Ukraine, situés à quelques centaines de mètres seulement de la frontière roumaine, ont accru les risques pour la sécurité de l'OTAN, qui s'est engagée à assurer une défense collective.

"Je peux vous dire qu'aucune pièce, aucun drone et aucune partie d'un engin n'a atterri en Roumanie", a déclaré le président Klaus Iohannis à la presse mardi. "Nous avons le contrôle total de notre espace national...

"Mais, oui, nous sommes inquiets, car ces attaques ont lieu très près de la frontière roumaine. On m'a dit aujourd'hui qu'il y avait eu des attaques vérifiées à 800 mètres de notre frontière, donc très, très près".

L'Ukraine a signalé à plusieurs reprises au cours de la guerre que des armes russes suspectes survolaient ou s'écrasaient sur des voisins, y compris des membres de l'OTAN.

L'incident le plus spectaculaire a été la mort de deux personnes en Pologne, tuées par un missile tombé près de la frontière en novembre dernier. La Pologne et les alliés de l'OTAN ont par la suite déclaré qu'il s'agissait d'un missile de défense aérienne ukrainien mal déclenché.

Le Danube est désormais la principale voie de sortie des céréales pour l'Ukraine, après que l'accès à ses propres ports de la mer Noire a été coupé à la suite de la dénonciation par la Russie, à la mi-juillet, d'un accord sur un corridor céréalier de passage sécurisé négocié par les Nations unies et la Turquie. Depuis, la Russie a attaqué à plusieurs reprises les ports fluviaux ukrainiens d'Izmail et de Reni.

À Plauru, les quelques habitants qui restent peuvent entendre les sirènes de bombardement qui retentissent à Izmail plusieurs fois par semaine.

"Nous les ignorons pendant la journée, mais notre âme se crispe lorsqu'elles retentissent la nuit", explique Daniela Tanase, une habitante.

Même si le gouvernement assure que la Roumanie est protégée par son appartenance à l'OTAN, M. Popescu n'est pas rassuré.

"Je ne me sens pas en sécurité ici. Je suis sur la côte roumaine et je ne me sens pas en sécurité".