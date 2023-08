Berne (awp/ats) - Un violent orage s'est abattu jeudi soir sur le canton de St-Gall. Les pompiers sont intervenus plus de 100 fois, dont 30 rien qu'en ville de Saint-Gall. Personne n'a été blessé, a indiqué la police cantonale saint-galloise dans la nuit de jeudi à vendredi.

Quarante-six arbres ont été dégagés des routes et des voies ferrées. Dix-neuf autres sont tombés sur des voitures ou ont endommagé des façades. Les rafales de vent, emportant de nombreux objets, comme des trampolines ou des tôles, ont provoqué des dégâts aux toits.

Dans le hameau de Wilen-Watt près de Niederglatt (SG), une ferme et sa grange ont brûlé, a indiqué la police. Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs suisses. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais un coup de foudre n'a pas été exclu.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a enregistré plus de 100'000 éclairs dans le nord de la Suisse et le sud de l'Allemagne. Des rafales de vent ont atteint par endroits plus de 100 km/h.

