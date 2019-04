Un vote sur un nouveau système de santé après les élections de 2020, dit Trump

WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi qu'il était prêt à attendre jusqu'après l'élection présidentielle de 2020 pour un vote au Congrès sur un nouveau système de santé, laissant aux républicains le temps de développer une alternative à l'Obamacare.

Les républicains sont opposés à la loi-phare votée sous la présidence de Barack Obama, le prédécesseur démocrate de Donald Trump, et ont tenté à plusieurs reprises de l'abroger.

La semaine dernière, Trump a déclaré qu'il voulait faire du Parti républicain celui de la santé, une sortie qui a surpris dans son camp alors que son administration a soutenu une action en justice visant à démanteler l'Obamacare, qui permet à des millions d'Américains d'avoir une couverture maladie.

Dans une série de tweets lundi soir, Trump a déclaré que les républicains planchaient sur un "très bon système d'assurance santé avec des primes et des franchises bien inférieures à celles d'Obamacare".

"En d'autres termes, il sera beaucoup moins cher et plus pratique qu'Obamacare. Le vote aura lieu juste après les élections, quand les républicains siègeront au Sénat et récupéreront la Chambre", écrit-il. (Steve Holland; Arthur Connan pour le service français)