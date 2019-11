Under Armour soupconné de fraude comptable

New York (awp/afp) - L'équipementier sportif américain Under Armour a confirmé dimanche faire l'objet d'enquêtes aux Etats-Unis sur sa comptabilité, soupçonnée par les autorités d'avoir été retouchée pour donner l'apparence de résultats plus solides qu'en réalité.

"Le groupe répond depuis juillet 2017 à des demandes de documents et d'informations concernant principalement ses pratiques comptables et leur transparence", a indiqué une porte-parole dans un message transmis à l'AFP.

Under Armour clame toutefois son innocence: le groupe "est fermement convaincu" que ces pratiques "étaient adéquates", a ajouté la porte-parole en précisant collaborer aussi bien avec le département américain de la Justice qu'avec le gendarme des marchés financiers (SEC).

L'existence de ces enquêtes avait été dévoilée plus tôt dans la journée par le Wall Street Journal.

Selon le quotidien économique, qui cite des sources proches du dossier, les autorités se demandent si Under Armour n'a pas, lors de la publication de ses résultats financiers, reporté certaines ventes d'un trimestre à l'autre.

Le groupe a connu une ascension fulgurante pour atteindre en 2018 un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, sponsorisant de grands noms du sport comme la star de basketball Stephen Curry, au point de grignoter des parts de marché à Nike et Adidas.

Mais en 2017, le moteur de la croissance a calé, forçant la direction à lancer une vaste restructuration comprenant des suppressions d'emplois.

Ces révélations interviennent quelques jours après l'annonce de la mise en retrait du patron-fondateur, Kevin Plank, qui doit laisser le 1er janvier la place de directeur général à un de ses lieutenants. M. Plank restera président exécutif du conseil d'administration.

Lors de cette annonce le 22 octobre, le groupe avait assuré que ce passage de témoin était prévu depuis un certain temps et avait été soigneusement préparé.

Under Armour doit dévoiler lundi ses résultats du troisième trimestre.

