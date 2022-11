Une Danoise évacuée des camps syriens condamnée pour avoir aidé l'État islamique

La femme de 35 ans s'est rendue en Syrie avec son mari en 2013. Lorsqu'ils ont tenté d'échapper au soi-disant califat de l'État islamique en 2018 avec l'aide de trafiquants d'êtres humains, ils ont été capturés par les forces kurdes, qui l'ont envoyée au camp de détention d'al-Roj dans le territoire tenu par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie en raison de leur association avec l'État islamique.

Les détails de son évasion ne sont pas clairs. La femme a été séparée de son mari pendant la tentative d'évasion, et on ne sait pas ce qu'il est devenu.

L'année dernière, la femme - dont le nom n'a jamais été rendu public - et ses cinq enfants ont été évacués par les autorités danoises avec deux autres femmes et leurs neuf enfants. Lors de la même évacuation, l'Allemagne a également accueilli huit autres mères et 23 enfants provenant de camps syriens.

La femme a plaidé coupable d'avoir aidé l'État islamique en travaillant comme femme au foyer et d'avoir voyagé et résidé illégalement dans une zone de conflit, a déclaré son avocat à Reuters. La femme a accepté la peine de trois ans, a ajouté l'avocat.