Une ONG française confirme l'assassinat d'un de ses membres au Guatemala

PARIS, 11 août (Reuters) - L'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) a confirmé mardi la mort de son responsable au Guatemala, Benoît Maria, assassiné la veille dans le sud-est du pays.

"Benoît a été lâchement assassiné par des individus armés dans la région de Santa Cruz del Quiché, le 10 août 2020, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail dans les communautés indigènes", écrit l'ONG dans un communiqué.

Benoît Maria était depuis plus de vingt ans le responsable des activités de l'ONG au Guatemala, où il menait notamment des projets agricoles et de défense des droits des paysans et communautés indigènes.

L'ambassade de France dans le pays d'Amérique centrale a dit être en contact avec les autorités guatémaltèques "pour que ce crime soit élucidé et que justice puisse être faite rapidement".

Emmanuel Macron a salué l'"engagement humaniste, fraternel, solidaire" qui animait Benoît Maria et, ajoute le président sur Twitter, "fait honneur à la France". (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)