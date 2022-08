Une Saoudienne condamnée à 45 ans de prison pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux - groupe de défense des droits de l'homme

Nourah bint Saeed al-Qahtani a été condamnée "probablement au cours de la semaine dernière" par la Cour pénale spécialisée saoudienne pour "utilisation d'Internet pour déchirer le tissu social (saoudien)" et "violation de l'ordre public par l'utilisation des médias sociaux", a déclaré l'organisation DAWN basée à Washington dans un communiqué, citant des documents judiciaires.

Le bureau des médias du gouvernement saoudien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DAWN a déclaré que l'on en savait peu sur Qahtani ou sur ce que disaient ses messages sur les médias sociaux, et qu'elle continuait à enquêter sur son cas.

La condamnation de Qahtani est intervenue quelques semaines après que Salma al-Shehab, mère de deux enfants et candidate au doctorat à l'université de Leeds en Grande-Bretagne, a été condamnée à 35 ans de prison pour avoir suivi et retweeté des dissidents et des militants sur Twitter.

Les derniers cas sont survenus après que Biden ait cité les préoccupations relatives aux droits de l'homme, un point sensible majeur dans les relations entre Washington et son allié traditionnel Riyad, lors de sa rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en juillet.

Washington a déclaré la semaine dernière qu'elle avait soulevé des "préoccupations importantes" auprès de l'Arabie saoudite concernant la condamnation de Shehab, qui comprenait une interdiction de voyager pendant 34 ans pour ses tweets. [L1N2ZY1L6]

Les affaires Qahtani et Shehab ont mis en évidence la répression de la dissidence menée par le prince Mohammed, le dirigeant saoudien de facto, alors même qu'il s'est fait le champion de réformes telles que l'autorisation pour les femmes de conduire et la mise en place de projets visant à créer des emplois.

Les proches des prisonniers politiques saoudiens espéraient initialement que la visite de Biden contribuerait à la libération des êtres chers qui ont été emprisonnés dans le cadre de la répression.

Abdullah al-Aoudh, directeur de recherche pour la région du Golfe à DAWN, a déclaré que dans les affaires Shebab et Qahtani, les autorités saoudiennes ont utilisé des lois "abusives" pour cibler et punir des citoyens saoudiens qui avaient critiqué le gouvernement sur Twitter.

"Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, car même le prince héritier n'autoriserait pas des peines aussi vindicatives et excessives s'il estimait que ces actions feraient l'objet d'une censure significative de la part des États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux. De toute évidence, ce n'est pas le cas", a déclaré Aoudh dans la déclaration de DAWN.

Les responsables saoudiens affirment que le royaume n'a pas de prisonniers politiques. "Nous avons des prisonniers en Arabie saoudite qui ont commis des crimes et qui ont été jugés par nos tribunaux et ont été reconnus coupables", a déclaré le mois dernier à Reuters le ministre d'État aux Affaires étrangères, Adel al-Jubeir.

"L'idée qu'ils puissent être décrits comme des prisonniers politiques est ridicule", a-t-il ajouté.

Les tensions sur le bilan de l'Arabie saoudite, riche en pétrole, en matière de droits de l'homme ont tendu ses liens avec les États-Unis, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et le meurtre et le démembrement du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 dans le consulat saoudien d'Istanbul.