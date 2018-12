Une accalmie de courte durée Ostrum AM s'interroge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'issue du G20 a été perçue positivement par les marchés. La hausse des tarifs douaniers américains prévue le 1er janvier est reportée. Les actions ont ainsi amplifié le rebond consécutif au discours de Jerome Powell en milieu de semaine dernière. Pour autant, souligne Ostrum AM, le regain d’intérêt pour les marchés d’actions semble davantage traduire des couvertures de positions vendeuses qu’un réel retournement de tendance.Le corollaire de ce mouvement haussier commun à la plupart des actifs risqués est une baisse du dollar, notamment vis-à-vis des devises des pays émergents.Le réal et le peso mexicain ont gagné 2% la semaine dernière. Les spreads émergents se resserrent sous le seuil de 400pb. L'embellie sur les marchés profite aussi à la dette italienne dont le spread à 10 ans diminue vers 285pb. Les spreads français sont inchangés.Le crédit obligataire est en retard de performance malgré le net resserrement des spreads sur les indices synthétiques. L'iTraxx Crossover s'échange sous le niveau de 330pb. Les marchés de taux restent bien orientés : le Bund cote 0,31% et le rendement américain à 10 ans s'échange juste au dessus de 3%.Enfin, l'intention affichée par l'Arabie Saoudite et la Russise de réduire de nouveau la production d'or noir provoque un sursaut des prix du pétrole. Cela contribue à une stabilisation des points morts d'inflation.