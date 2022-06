Une accusatrice de Cosby décrit s'être rendue au manoir Playboy avec le comédien

Judy Huth, qui a intenté un procès civil contre Cosby pour des dommages non spécifiés, a déclaré aux jurés qu'elle jouait au frisbee dans un parc public un jour de semaine lorsqu'elle a remarqué le tournage d'un film à proximité. Elle et une amie, Donna Samuelson, se sont approchées et ont reconnu Bill Cosby, Sidney Poitier et d'autres acteurs.

Cosby s'est approché des filles et ils ont "bavardé", a-t-elle dit, avant qu'il ne les invite à le rencontrer le samedi suivant dans un club de tennis. Samuelson et elle étaient "excitées", dit-elle.

"Nous étions des enfants. C'était une célébrité. C'était hors norme, c'est sûr", a-t-elle dit.

Huth a déclaré qu'elle et Samuelson ont rencontré Cosby au club de tennis, puis l'ont suivi en voiture jusqu'à son domicile, ont joué quelques parties de billard et l'ont suivi à un autre endroit. Huth a réalisé qu'il s'agissait du manoir Playboy lorsque Cosby a montré une photo de Hugh Hefner sur le mur.

Huth, 64 ans, doit poursuivre son témoignage mardi.

Dans son procès, Huth a déclaré que Cosby l'avait forcée à accomplir un acte sexuel alors qu'elle se trouvait au manoir. Elle avait précédemment déclaré que l'incident s'était produit en 1974, alors qu'elle avait 15 ans, mais a récemment déclaré qu'elle pense maintenant que c'était en 1975.

Le procès civil en Californie, l'un des derniers procès contre Cosby, se déroule 11 mois après que Cosby ait été libéré de prison lorsque le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle dans une autre affaire.

L'avocate de Cosby, Jennifer Bonjean, a déclaré lors des déclarations préliminaires que l'agression présumée de Huth était une "fabrication", bien que Cosby n'ait pas contesté avoir invité Huth et son ami au manoir.

"Les preuves vont montrer que Mme Huth ne dit pas la vérité", a-t-elle déclaré.

L'amie de Huth, Samuelson, a raconté son souvenir des événements plus tôt lundi. Mme Bonjean a contesté son récit de la visite du manoir, en faisant remarquer que Mme Samuelson s'était rappelée avoir joué à un jeu d'arcade Donkey Kong, qui n'a été introduit qu'en 1981.

Cosby, 84 ans, ne devrait pas assister au procès.

Le comédien et acteur est surtout connu pour son rôle de mari et père adorable dans la série télévisée comique des années 1980 "The Cosby Show", ce qui lui a valu le surnom de "America's Dad".

Mais sa réputation de père de famille a été brisée après que plus de 50 femmes l'ont accusé d'agressions sexuelles sur près de cinq décennies.

En 2018, Cosby a été reconnu coupable d'avoir drogué et molesté Andrea Constand, une employée de l'université Temple à Philadelphie, à son domicile en 2004.

La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Cosby en juin 2021, après que Cosby ait purgé plus de deux ans d'une peine de trois à dix ans.

La Cour a déclaré que Cosby n'aurait pas dû faire face aux accusations car un précédent procureur de district avait publiquement promis en 2005 de ne pas le poursuivre. En mars, la Cour suprême des États-Unis a refusé de revoir cette décision.