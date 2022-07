Une action en justice accuse le créancier de crypto-monnaies en difficulté Celsius Network de fraude.

La plainte indique que Celsius a géré une chaîne de Ponzi pour s'avantager par le biais d'une "mauvaise gestion grossière des dépôts des clients", et a escroqué le plaignant KeyFi Inc, dirigé par l'ancien directeur Jason Stone, en lui fournissant des services valant des millions de dollars et en refusant de les payer.

Celsius n'a pas fait de commentaire immédiat sur la poursuite, qui demande des dommages compensatoires et punitifs non spécifiés et a été déposée devant le tribunal de l'État de New York à Manhattan.

Les accusations de Stone font suite à la décision prise par Celsius le 12 juin de geler les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients en raison des conditions "extrêmes" du marché.

La société basée à Hoboken, dans le New Jersey, a ensuite engagé des conseillers sur une éventuelle restructuration de la dette, qui pourrait inclure un dépôt de bilan.

Le créancier de crypto Voyager Digital Ltd a demandé la protection de la loi sur les faillites cette semaine, tandis que le fonds spéculatif de crypto est entré en liquidation à la fin du mois dernier.

Celsius promettait aux clients de détail des rendements hors normes, parfois jusqu'à 19 % par an.

Mais Stone a déclaré que Celsius avait du mal à payer les investisseurs parce qu'il n'a pas réussi à couvrir les investissements, ce qui a entraîné des pertes "sévères" lorsque les valeurs des différentes pièces de monnaie ont fluctué.

Il a également accusé Celsius d'enregistrer certains dépôts dans ses livres sur une base en dollars américains même si elle payait les clients avec des bitcoins ou d'autres jetons, causant un trou de 100 à 200 millions de dollars qu'elle "ne pouvait pas expliquer ou résoudre entièrement".

Selon la plainte de jeudi, Stone, travaillant en grande partie sans accord écrit, a généré 838 millions de dollars de bénéfices pour Celsius et KeyFi avant les coûts et les frais généraux d'août 2020 à mars 2021, KeyFi ayant droit à 20 % du bénéfice net.

M. Stone affirme avoir quitté la relation en mars 2021 après qu'il soit devenu évident que les problèmes de couverture "pourraient être financièrement ruineux" pour Celsius et nuire à la réputation de KeyFi, mais que Celsius a refusé de reconnaître sa démission.

L'affaire est KeyFi Inc v. Celsius Network Ltd et al, Cour suprême de l'État de New York, comté de New York.