Une action en justice affirme qu'Apple et Amazon se sont entendus pour augmenter les prix de l'iPhone et de l'iPad.

Le recours collectif proposé au tribunal fédéral de Seattle s'opposait à un accord entré en vigueur en janvier 2019, en vertu duquel Apple accordait à Amazon des remises allant jusqu'à 10 % sur ses produits, en échange de quoi Amazon ne laissait que sept des 600 revendeurs rester sur sa plateforme.

Cela a transformé Amazon en revendeur dominant de nouveaux iPhones et iPads sur son site web, selon la plainte, alors qu'il ne proposait auparavant qu'un nombre limité de produits Apple ainsi que des contrefaçons.

Les prix ont augmenté de plus de 10 %, tandis qu'Apple a stabilisé les prix qu'elle pratiquait dans les magasins de détail, selon la plainte. Les remises de 20 % ou plus qui étaient autrefois courantes ne le sont plus, ajoute-t-elle.

"Ériger des barrières à l'entrée pour empêcher les concurrents d'entrer et augmenter les prix dans la foulée de leur élimination est précisément le type de conduite que le Congrès a promulgué les lois antitrust pour empêcher", a déclaré la plainte. "L'affaire est ouverte et close".

Apple et Amazon n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le revenu combiné des produits d'Apple, basé à Cupertino, en Californie, et d'Amazon, basé à Seattle, a dépassé 125 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année.

L'action en justice de mercredi couvre les résidents américains qui ont acheté de nouveaux iPhones et iPads sur Amazon depuis janvier 2019.

Elle demande des dommages triples non spécifiés, une restitution et la fin du prétendu "boycott de groupe" des sociétés.

Le demandeur nommé, Steven Floyd de Williamsport, en Pennsylvanie, a déclaré avoir payé 319,99 $ pour un nouvel iPad qu'il a acheté sur Amazon sur le site Web de l'entreprise, et s'être vu refuser une chance de payer moins cher parce que la concurrence avait été étouffée.

Le mois dernier, un tribunal administratif italien a annulé l'amende de 173,3 millions d'euros (173,6 millions de dollars) infligée à Apple et Amazon par le régulateur antitrust italien pour collusion présumée sur les prix.

L'affaire est Floyd v Amazon.com Inc et al, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 22-01599.

(1 euro = 1,002 USD)