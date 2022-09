Une action en justice affirme que le programme de bourses de Pfizer est partial à l'égard des Blancs et des Américains d'origine asiatique.

Dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, le plaignant Do No Harm a qualifié le Breakthrough Fellowship Program de Pfizer de "discriminatoire à sa face même" parce que seuls les Noirs, les Latinos et les Amérindiens peuvent y postuler.

Il a déclaré que le programme violait les lois fédérales, de l'État de New York et de la ville de New York sur les droits civils, ainsi qu'une interdiction fédérale de la discrimination raciale par les entreprises qui acceptent les remboursements des programmes de santé gouvernementaux.

"La discrimination raciale nous avilit" et "l'exclusion ouverte des candidats blancs et asiatiques-américains par Pfizer est illégale", indique la plainte, citant les opinions de deux juges conservateurs de la Cour suprême, Clarence Thomas et feu Antonin Scalia.

La poursuite demande des injonctions interdisant à Pfizer de faire de la race un facteur dans l'obtention des bourses, et l'empêchant de remplir la classe de 2023 selon les règles d'admissibilité actuelles. Elle demande également 1 $ en dommages-intérêts nominaux.

Dans une déclaration, Pfizer a déclaré qu'elle n'avait pas examiné la poursuite, mais qu'elle avait "toute confiance" dans le fait que le programme de bourses de recherche était conforme à toutes les lois américaines sur l'emploi.

"Nous continuerons à nous efforcer de créer davantage d'opportunités, y compris par le biais de programmes spécifiques conçus pour ratisser large afin de trouver des talents", a-t-elle ajouté.

Do No Harm n'a pas eu de commentaire supplémentaire immédiat. Le groupe basé à Glen Allen, en Virginie, a déclaré que ses membres comprennent des médecins, d'autres professionnels de la santé, des étudiants en médecine, des patients et des décideurs politiques.

Basée à New York, Pfizer a déclaré que le programme de bourses d'études https://www.pfizer.com/about/careers/breakthrough-fellowship-program fait partie d'un engagement de neuf ans visant à augmenter la représentation des minorités, et que la société a pour objectif d'inscrire 100 boursiers d'ici 2025.

Les boursiers bénéficient de deux ans d'emploi à temps plein après avoir obtenu leur diplôme universitaire, d'une maîtrise entièrement financée et d'un emploi chez Pfizer après avoir terminé le programme.

Dans une déclaration sur le site Web de Pfizer, le directeur général Albert Bourla a déclaré que le programme peut contribuer à "conduire à la parité à tous les niveaux afin de créer une culture dynamique où chaque collègue a la possibilité de réussir."

L'affaire est Do No Harm v Pfizer Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-07908.