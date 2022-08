Une action en justice est intentée contre la loi de l'Arizona qui interdit de filmer à moins de 2,5 mètres des forces de l'ordre.

La loi a été signée en juillet par le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, un républicain, et fait de l'enregistrement des activités des forces de l'ordre à cette distance un délit. Les contrevenants s'exposent à une accusation potentielle de délit mineur après avoir été avertis une fois de s'éloigner.

L'action en justice vise à obtenir une injonction avant la date d'entrée en vigueur de la loi en septembre. Elle a été déposée auprès du tribunal fédéral de district pour le district de l'Arizona.

Ces dernières années, le fait de filmer les représentants des forces de l'ordre est devenu un moyen de dénoncer les écarts de conduite.

L'exemple le plus médiatisé de ce type de filmage est la vidéo prise par des passants à l'aide de leur téléphone portable lors de l'arrestation et du meurtre de George Floyd, un homme noir, qui est mort après avoir été plaqué au sol par un agent de police pendant neuf minutes en mai 2020. La mort de Floyd a déclenché des manifestations contre le racisme et la brutalité policière aux États-Unis et dans le monde entier.

La poursuite soutient que la loi de l'Arizona viole le droit d'enregistrement du Premier amendement de la Constitution des États-Unis et aurait un impact négatif sur la capacité d'un journaliste à travailler sur des histoires liées à l'application de la loi en raison du risque d'arrestation et de poursuites.

Parmi les dix groupes de médias d'information qui se sont joints à l'action en justice figurent des stations d'information locales et des sociétés de diffusion de médias, dont NBC Universal Media, la société mère de NBC News.

Selon le First Amendment Watch de l'Université de New York, plus de 60 % de la population américaine vit dans des États dans lesquels les cours d'appel fédérales ont reconnu le droit, en vertu du Premier amendement, d'enregistrer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions en public.