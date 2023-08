Toute action militaire chinoise en réponse aux escales du vice-président taïwanais William Lai aux États-Unis constituerait une tentative d'ingérence de Pékin dans les élections de l'île, a déclaré M. Lai lors d'un voyage au Paraguay.

Les autorités taïwanaises estiment que la Chine pourrait lancer des exercices militaires cette semaine, en utilisant les escales de Lai aux États-Unis comme prétexte pour intimider les électeurs avant les élections de l'année prochaine et leur faire "craindre la guerre".

La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, n'apprécie pas particulièrement Lai, qui s'est déjà décrit comme un "travailleur pratique pour l'indépendance de Taïwan". Il est le favori pour devenir le prochain président lors des élections de janvier.

S'adressant aux journalistes mardi au Paraguay, où il est arrivé via New York, M. Lai a déclaré que ces transits américains étaient routiniers et que la Chine n'avait aucune raison de les utiliser comme excuse pour "intimider verbalement et militairement Taïwan", a rapporté l'agence de presse officielle de l'île, la Central News Agency.

"Si la Chine utilise les transits comme excuse pour lancer à nouveau des intimidations verbales et militaires ou d'autres méthodes menaçantes, cela ne fera que confirmer les rapports des médias internationaux selon lesquels la Chine tente d'intervenir dans les élections de Taïwan par des menaces militaires", a déclaré M. Lai, cité dans le rapport.

M. Lai a toutefois déclaré qu'il avait confiance dans le peuple taïwanais.

Le ministère taïwanais de la défense a déclaré mardi qu'il n'avait pas encore vu de manœuvres chinoises à grande échelle près de l'île.

En avril, la Chine a organisé des jeux de guerre autour de Taïwan après le retour de la présidente Tsai Ing-wen de Californie, où elle a rencontré le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, à son retour d'Amérique centrale.

La Chine a dénoncé l'escale new-yorkaise de M. Lai - qui doit se rendre à San Francisco mercredi sur le chemin du retour à Taipei - et a déclaré qu'il s'agissait d'un "fauteur de troubles" séparatiste.

Taïwan et les États-Unis ont cherché à faire en sorte que les escales américaines de M. Lai restent discrètes, et M. Lai a déclaré qu'il n'y avait "pas d'arrangements spéciaux" pour rencontrer des fonctionnaires américains.

La Chine considère Taïwan comme sa question politique et diplomatique la plus sensible et la plus importante, et c'est une source constante de frictions sino-américaines.

S'exprimant lors d'une conférence à Moscou mardi, le ministre chinois de la défense, Li Shangfu, a déclaré que "jouer avec le feu sur la question de Taïwan et tenter vainement de "contrôler la Chine avec Taïwan" est voué à l'échec".