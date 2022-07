Une agence américaine enquête sur le crash d'un Cruise en Californie

L'agence de sécurité automobile n'a pas identifié l'accident spécifique, mais un véhicule Cruise fonctionnant en mode autonome sans conducteur a été impliqué dans un accident impliquant des blessures mineures le 3 juin à San Francisco, selon un rapport déposé sur https://www.dmv.ca.gov/portal/file/cruise_060322-pdf auprès du California Department of Motor Vehicles.

Le fabricant de voitures autonomes Cruise, qui est détenu majoritairement par General Motors, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans le rapport déposé sur l'accident du 3 juin, Cruise a déclaré que son véhicule s'est engagé dans une voie de virage à gauche et a fait signe de tourner, puis a amorcé un virage à gauche au feu vert.

Au même moment, une Toyota Prius 2016 s'est approchée de l'intersection dans la voie de virage à droite depuis la direction opposée, roulant à environ 40 miles par heure dans une zone de vitesse de 25 mph.

Le véhicule autonome Cruise s'est arrêté avant de terminer le virage en raison de la Prius qui arrivait en sens inverse, laquelle a pénétré dans l'intersection et est entrée en contact avec le côté passager arrière de la Cruise, qui a ensuite été remorquée sur les lieux, selon le rapport. Les occupants des deux véhicules ont reçu un traitement médical pour des blessures prétendument mineures, a déclaré Cruise.

Le 23 juin, Cruise a déclaré qu'elle avait commencé à facturer des tarifs pour les trajets sans chauffeur à San Francisco. Plus tôt dans le mois de juin, Cruise est devenue la première entreprise à obtenir un permis pour facturer des trajets sans chauffeur dans cette ville, après avoir surmonté les objections des autorités locales.

Les voitures de test à conduite autonome avec des conducteurs de sécurité humains sont devenues un spectacle constant à San Francisco, et les voitures sans conducteur sont de plus en plus courantes. Leur transformation en une entreprise naissante dans une grande ville américaine marque une étape importante dans le long voyage vers un service de taxi sans conducteur.