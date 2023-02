Une agence américaine ouvre une enquête sur le vol United qui a perdu de l'altitude près de Hawaï

The Air Current, un site Web d'informations sur l'aviation, a été le premier à signaler l'incident dimanche impliquant l'avion United à destination de San Francisco, en précisant qu'il a fait une forte baisse jusqu'à environ 800 pieds de l'océan Pacifique avant de se rétablir et d'atterrir en toute sécurité.

L'incident fait partie d'un certain nombre d'événements potentiellement dangereux signalés parmi les compagnies aériennes américaines de transport de passagers au cours des derniers mois, y compris deux quasi-collisions le mois dernier à l'aéroport JFK de New York et à l'aéroport d'Austin-Bergstrom au Texas, sur lesquels le NTSB enquête également.

Flightradar24, un site Web d'aviation, a déclaré que le vol United du 18 décembre a décollé normalement jusqu'à "71 secondes après le décollage, lorsque l'avion est entré dans un fort piqué. L'avion est descendu de 2 200 pieds à seulement 775 pieds avant de se rétablir."

La FAA a déclaré que l'équipage de conduite de United Airlines a signalé l'incident à l'agence "dans le cadre d'un programme de rapport de sécurité volontaire. L'agence a examiné l'incident et a pris les mesures appropriées." Elle n'a pas donné de détails.

United a déclaré que les pilotes ont déposé le rapport de sécurité approprié après l'atterrissage et que le transporteur a coordonné étroitement avec la FAA et un syndicat de pilotes "sur une enquête qui a finalement abouti à ce que les pilotes reçoivent une formation supplémentaire".

United a déclaré que les pilotes ont pleinement coopéré avec l'enquête et que leur programme de formation est en cours. Les deux pilotes impliqués ont environ 25 000 heures d'expérience de vol à eux deux.