Une alliance constitue un bloc majoritaire au parlement irakien

(Actualisé avec autres signataires)

BAGDAD, 2 septembre (Reuters) - L'alliance politique irakienne dont la constitution a été annoncée dimanche réunit 177 députés, issus de 16 listes électorales, ce qui en fait le plus important bloc au parlement national, au vu d'un document rendu public par l'agence de presse irakienne.

La même agence avait publié un peu plus tôt une version incomplète du document, que d'autres groupes politiques ont signé entre-temps. Cette alliance, qui comprend les groupes politiques dirigés par le puissant imam chiite Moktada Sadr et par le Premier ministre Haïdar al Abadi, dispose d'un nombre suffisant de sièges pour former le prochain gouvernement.

Le nouveau parlement irakien, qui compte 329 sièges, est issu des élections législatives du 12 mai. Il doit se réunir lundi en séance inaugurale, et les députés procéderont alors à l'élection du nouveau président de l'assemblée. (Ahmed Aboulenein; Eric Faye pour le service français)