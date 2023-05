Un groupe de 24 associations américaines de défense des droits civiques et de la justice pénale a lancé mercredi une coalition visant à réformer les peines afin que les personnes condamnées lors d'un procès ne soient pas plus lourdement sanctionnées que celles qui plaident coupables pour le même délit.

Les militants cherchent à mettre fin à ce que l'on appelle la "pénalité de procès", à savoir des peines d'emprisonnement plus longues pour les accusés qui passent en jugement que pour ceux qui acceptent les accords de plaidoyer conclus avec les procureurs, les personnes condamnées en première instance étant en moyenne condamnées à des peines trois fois plus longues.

La "End the Trial Penalty Coalition" rassemble des organisations de tous horizons idéologiques, de l'ACLU à Right on Crime, en passant par Innocence Project et l'Association nationale des avocats de la défense pénale.

"Je suis personnellement convaincu qu'il s'agit d'un moment décisif pour la justice pénale dans ce pays", a déclaré Norman Reimer, cofondateur de la coalition et ancien directeur exécutif de la NACDL, l'association des avocats de la défense.

L'effort est compliqué par la nature diffuse du système de justice pénale américain, avec des tribunaux locaux, d'État et fédéraux. Cela signifie que l'alliance devra faire pression sur le Congrès, les assemblées législatives des États, les tribunaux et les associations locales d'avocats.

Elle prévoit de poursuivre des réformes qui pourraient inclure : l'élimination ou la réduction de l'utilisation des peines minimales obligatoires ; l'octroi aux juges d'un plus grand pouvoir discrétionnaire pour "revenir en arrière" et ajuster les peines excessives ; la suppression des termes souvent utilisés dans les accords de plaidoyer qui exigent que les défendeurs renoncent à certains droits légaux ; et l'obligation pour les procureurs de donner aux défendeurs l'accès à toutes les preuves retenues contre eux, qu'ils acceptent ou non de plaider leur cause.

La Constitution américaine garantit le droit à un procès équitable devant un jury de pairs. Cependant, malgré les représentations de la culture populaire qui donnent l'impression que les procès sont monnaie courante, ils le sont beaucoup moins que par le passé, les procureurs faisant pression pour conclure des accords en vertu desquels les accusés plaident coupables d'une accusation en échange de la probabilité d'une peine plus clémente.

En 2022, 97,5 % de tous les accusés devant les tribunaux fédéraux ont plaidé coupable, selon un rapport de la U.S. Sentencing Commission, qui étudie et élabore des politiques de condamnation pour le système judiciaire fédéral.

Law And Order", c'est toujours l'enquête, la poursuite, le procès", a déclaré Kevin Ring, président de la FAMM, dont le groupe de défense de la justice pénale fait partie de la coalition, en se référant à la populaire série télévisée. "Dans le monde réel, il faudrait regarder 100 épisodes pour voir deux ou trois procès.

Les accords de plaidoyer sont souvent présentés par leurs partisans comme un outil permettant de rendre le système judiciaire plus efficace et moins coûteux. Les accusés qui plaident coupables sont généralement reconnus pour avoir accepté la responsabilité de leurs crimes et passent moins de temps en prison.

Les défenseurs de la justice pénale soulignent un inconvénient. Les accusés qui plaident coupables n'ont pas accès à toutes les preuves retenues contre eux et leurs droits d'appel sont limités. Selon les militants, certains accusés se sentent poussés à accepter un accord de plaidoyer même s'ils sont innocents, simplement pour éviter une éventuelle condamnation sévère lors du procès.

Le National Registry of Exonerations (registre national des disculpations), qui recueille des informations sur les disculpations d'accusés innocents, a recensé 3 300 disculpations depuis 1989.

Rodney Roberts, qui a été arrêté dans le New Jersey en 1996 pour vol qualifié, a déclaré avoir vécu ce dilemme de première main. Pendant sa garde à vue, la police lui a dit qu'une jeune fille de 17 ans qui avait été kidnappée et agressée sexuellement l'avait identifié comme son agresseur lors d'une séance d'identification.

Au tribunal, un avocat commis d'office lui a donné 20 minutes pour décider s'il plaidait coupable d'une accusation moins grave et purgeait deux ans d'une peine de sept ans, ou s'il allait au procès et risquait une peine de prison à vie. M. Roberts a opté pour le plaidoyer, mais il a fini par purger 18 ans de prison et d'internement civil avant d'être disculpé par des preuves ADN et libéré en 2014.

"J'ai eu l'impression de devoir choisir entre deux maux : Lucifer et Satan", a déclaré M. Roberts lors d'une interview organisée par l'Innocence Project. "J'ai eu l'impression de me trahir moi-même.