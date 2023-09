Le moral ne remonte guère sur les marchés actions lors de cette ultime semaine de septembre. En attendant le prochain round de résultats trimestriels d'entreprises, qui débutera dans deux semaines, les investisseurs ont à nouveau peur d'un cocktail fatal qui aboutirait la stagflation, ce contexte économique qui ne fait que des perdants. Le manque de catalyseur est flagrant depuis quelques semaines.

A moins d'une folle remontée des indices boursiers d'ici vendredi, septembre 2023 devrait renforcer la statistique séculaire selon laquelle le neuvième mois de l'année est tout pourri en bourse. Les places financières occidentales n'ont progressé qu'une fois au cours des cinq dernières séances. En perdant 0,7% hier soir, le CAC40 français est descendu plus bas qu'en juillet dernier et signe un plancher depuis la clôture du 20 mars. Par curiosité, je suis allé voir ce qui se passait ce jour-là en utilisant l'omniscience d'internet, qui remplace efficacement ma mémoire de bulot. Eh bien figurez-vous que le 20 mars était un lundi et que la place financière suisse venait de connaître un séisme inédit depuis 2008 : la Confédération venait de forcer UBS à absorber le Crédit Suisse, pour éviter à la banque aux deux voiles l'humiliation d'un effondrement boursier et d'une fuite irréversible des capitaux.

Nous n'en sommes plus là, puisque les remous dans le secteur bancaire en Suisse et aux Etats-Unis ont été peu ou prou fixés depuis, mais l'ambiance n'est pas franchement à la rigolade sur les actions. Si le marché français évolue sur ses plus bas des six derniers mois, l'Asie n'est pas à la fête non plus. L'indice MSCI de la région hors Japon évolue au plancher de dix mois. Le Nikkei 225 nippon s'en sort un peu mieux, mais il reste lui aussi sur le reculoir.

Les investisseurs ont perdu une partie de leur nonchalance vis-à-vis de l'évolution des taux. Pas totalement, mais suffisamment pour que leur appétit pour le risque se contracte. L'hypothèse d'une poursuite du relèvement des taux directeurs aux Etats-Unis est revenue dans le radar. Elle n'est toujours pas majoritaire parmi les financiers, si l'on en croit le marché des options, mais on sent bien qu'il ne faudrait qu'une petite étincelle pour que le sentiment bascule du mauvais côté.

Dans ce contexte, le Stoxx Europe 600 a perdu 0,6% hier pour descendre à 448 points. Aux Etats-Unis, le sursaut de lundi a été de courte durée : les trois principaux baromètres ont perdu plus de 1%, le bonnet d'âne revenant au Nasdaq 100 avec -1,5% au compteur. L'indice technologique a cédé plus de 4% en une semaine, ce qui est probablement la meilleure illustration de la montée de la prudence des investisseurs.

On remonte maintenant d'un cran jusqu'au niveau macroéconomique et politique. Aux Etats-Unis, les chefs de file démocrates et républicains ont accordé leurs violons au Sénat pour repousser à la mi-novembre la date-butoir des négociations sur le budget fédéral, histoire d'éviter une fermeture de certains services publics le 1er octobre. Mais les échos en provenance de la Chambre des représentants sont moins favorables, ce qui signifie qu'un shutdown reste possible dans quelques jours. Ce n'est pas une fatalité, martèlent les économistes, mais cela reste un point de crispation additionnel pour les marchés et un signal de plus de la polarisation de la vie politique américaine à 13 mois de la prochaine élection présidentielle.

En Chine, Hong Kong et Shanghai rebondissent ce matin. Officiellement, parce que les chiffres de l'industrie chinoise sont en voie d'amélioration. Enfin pas de quoi sauter au plafond quand même. Selon les médias officiels, les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont baissé de 11,7% sur un an entre janvier et août. Ecrit comme ça, ça a l'air nul, mais la baisse était encore de 15,5% sur la période janvier-juillet. Tout est relatif. Manifestement, cela occulte la nouvelle salve de réjouissance en provenance de l'immobilier local. A savoir que le président de China Evergrande, Hui Ka Yan, est placé sous contrôle judiciaire depuis le début du mois, que le promoteur CIFI Holdings a perdu la moitié de sa valeur à Hong Kong sur la séance après six mois de suspension de cours. Là aussi, une lecture relative peut permettre d'adopter une vision plus constructive : le patron de China Evergrande est sous surveillance mais il n'a pas encore disparu et si CIFI a perdu la moitié de sa valeur, c'est aussi qu'elle a conservé la moitié de sa valeur.

Côté paillettes, les projets d'introduction en bourse ou de levées de fonds se confirment, signe qu'il reste quelques aventuriers. Des aventuriers en sandales avec la confirmation des projets d'IPO de Birkenstock aux Etats-Unis. Une valorisation de 10 Mds$ est évoquée. Et des aventuriers artificiellement intelligents avec la rumeur d'un nouveau tour de table d'OpenAI, le petit protégé de Microsoft qui a démocratisé l'usage de l'IA l'année dernière. Et là on parle dans le WSJ d'une valeur de 80 à 90 Mds$ (et pas d'une IPO, comme je l'ai écrit par erreur précédemment). La génération automatique de contenu à partir de données volées aspirées sur le web fait manifestement plus rêver que la chaussure allemande.

La prudence est donc toujours de mise ce matin en Asie-Pacifique, où les indices testent divers planchers plus ou moins anciens. Un dernier mot sur la Chine qui va entrer vendredi dans une longue coupure boursière, mais cela ne nous privera pas forcément de l'agonie en direct de des mastodontes immobiliers du pays. En effet, si les places de Chine continentale seront fermées pendant six séances pour le festival de l'automne suivi des journées nationales, seule la journée de lundi sera fériée à Hong Kong. Les indicateurs avancés européens sont encore prudents ce matin. Le SMI démarre la séance en hausse de 0,2% à 10 974 points. Le CAC40 perd 0,2% à 7061 points.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec les commandes de machines-outils au Japon (8h00), suivies de l'indice de confiance des consommateurs en France (8h45). Plus tard, l'attention se portera sur la masse monétaire M3 dans la zone euro (10h00). L'après-midi sera consacrée aux Etats-Unis avec les commandes de biens durables (14h30) et les stocks de brut DOE (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0564 USD. L'once d'or se négocie 1900 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 93,24 USD le baril et un brut léger américain WTI à 90,92 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,52%. Le bitcoin s'échange 26 250 USD.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : RBC Capital passe de sousperformance à performance de secteur avec un objectif de cours réduit de 165 EUR à 125 EUR.

Adyen : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1150 EUR à 900 EUR.

Amadeus : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 78 EUR à 77 EUR.

Anglo American : BMO Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2800 GBP à 2700 GBX.

Antofagasta : BMO Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 1500 à 1600 GBX.

AP Moller : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 13 000 DKK à 12 800 DKK.

ArgenX : Wedbush reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 416 à 583 USD.

Asos : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 515 GBX à 485 GBX.

Basf : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 47 EUR à 44 EUR.

British Land : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 420 GBX à 250 GBX.

Centrica : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 150 GBX à 190 GBX.

Covestro : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57 EUR à 60 EUR.

Derwent London : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3399 GBX à 1913 GBX.

Dometic : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 76 SEK à 85 SEK.

DSV : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1270 DKK à 1390 DKK.

Entain : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 2200 à 1600 GBX.

Eurofins : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 84 EUR à 81 EUR.

Givaudan : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 3100 CHF à 2950 CHF.

Glencore : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 550 GBX à 560 GBX.

Great Portland : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 706 GBX à 387 GBX.

Grifols : Renta 4 SAB maintient sa recommandation surperformance avec un objectif de cours relevé de 19 EUR à 22,50 EUR.

Hapag-Lloyd : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 EUR à 190 EUR.

Kuehne und Nagel : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 237 CHF à 230 CHF.

L'Oréal : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 450 EUR.

Land Securities : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 641 GBX à 465 GBX.

Logitech : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 41 CHF à 69 CHF.

Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 97 EUR.

Nordea : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 154 SEK à 157 SEK.

Nordic Semiconductor : Arctic Securities maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 145 NOK à 120 NOK.

Orsted : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 800 DKK à 500 DKK.

Prysmian : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43 EUR à 45 EUR.

Rio Tinto : BMO Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 6000 à 6200 GBX.

Relx : Berenberg reprend le suivi à l'achat en visant 3270 GBp.

Salvatore Ferragamo : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 14,50 EUR à 12,60 EUR.

Tag Immobilien : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 11 EUR.

Teleperformance : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 225 EUR à 211 EUR.

Wärtsilä : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14 EUR à 13 EUR.

Zalando : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 32 EUR à 24 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)