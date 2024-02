Une ancienne responsable marketing de TikTok a intenté un procès à la société de médias sociaux et à sa société mère ByteDance, basée en Chine, jeudi, affirmant qu'elle avait été licenciée après s'être plainte de discrimination fondée sur le sexe, l'âge et l'invalidité.

Katie Puris a déclaré dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan que son licenciement en 2022 était le point culminant d'une série d'incidents au cours desquels elle avait signalé des préjugés et, dans un cas, du harcèlement sexuel à ses supérieurs et aux ressources humaines.

Mme Puris, qui approchait la cinquantaine lorsqu'elle a été licenciée, affirme qu'elle a fait l'objet de commentaires désobligeants sur son âge et que le président de ByteDance, Zhang Lidong, estimait que les femmes "devaient rester calmes et humbles à tout moment" et qu'il préférait "la docilité et la mansuétude" chez les employées.

Elle affirme également que TikTok a refusé de lui accorder un congé pour faire face à des problèmes médicaux provoqués par le stress et la pression de son travail.

TikTok et ByteDance n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Marjorie Mesidor et Monica Hincken, avocates de Mme Puris, ont déclaré dans un communiqué commun qu'elle avait subi des représailles rapides pour s'être plainte de discrimination alors qu'elle avait "énormément de succès" dans son travail.

"Les actions de TikToks à l'encontre de Mme Puris sont illégales et nous sommes impatients de faire valoir ses droits", ont-ils déclaré.

Selon sa plainte, Mme Puris a travaillé chez Google (Alphabet), Facebook (Meta) et dans de grandes agences de publicité.

La plainte accuse TikTok et ByteDance d'avoir violé les lois des États-Unis, de l'État de New York et de la ville de New York interdisant la discrimination et les représailles sur le lieu de travail. Mme Puris demande des dommages-intérêts non spécifiés pour les pertes économiques, la douleur et la souffrance subies, ainsi que l'atteinte à sa réputation et à sa carrière. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York, rédaction d'Alexia Garamfalvi et Bill Berkrot)