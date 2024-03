Kate, princesse de Galles, a déclaré qu'elle suivait une chimiothérapie préventive après que des examens effectués à la suite d'une opération abdominale eurent révélé la présence d'un cancer.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des événements récents concernant la famille royale britannique, y compris le diagnostic de cancer du roi Charles :

JAN. 17

Le palais de Kensington annonce que Kate, la princesse de Galles, a subi avec succès une opération de l'abdomen. Le même jour, le palais de Buckingham annonce que le roi Charles va subir un traitement pour une hypertrophie de la prostate.

JAN. 18

Le prince William, fils aîné du roi et héritier du trône, rend visite à son épouse Kate, 42 ans, à la clinique privée de Londres.

22 JAN.

Sarah Ferguson, duchesse d'York et ex-épouse du prince Andrew, frère de Charles, annonce qu'on lui a diagnostiqué une forme maligne de cancer de la peau - son deuxième diagnostic de cancer en un an.

26 JAN.

Charles subit un traitement planifié pour traiter une hypertrophie de la prostate. Le roi est admis à l'hôpital où Kate se remet encore de son opération.

29 JANVIER

Charles et Kate rentrent chez eux après leur séjour à l'hôpital.

5 FÉV.

Le palais de Buckingham annonce que Charles a été diagnostiqué avec une forme de cancer et qu'il reportera ses fonctions publiques pendant son traitement.

6 FÉV.

Charles est vu en public pour la première fois depuis le diagnostic de son cancer. Le roi et son épouse, la reine Camilla, se rendent en hélicoptère à son domaine de Sandringham, dans la campagne anglaise.

7 FÉV.

William remercie le public pour ses messages concernant Kate et Charles.

21 FÉV.

Charles rencontre le Premier ministre Rishi Sunak lors d'une audience privée hebdomadaire. Charles dit qu'il a été réduit aux larmes par les messages de bonne volonté.

10 MARS

Plusieurs agences de presse, dont Getty, Reuters, Associated Press et l'AFP, retirent une photographie de Kate et de ses enfants publiée par Kensington Palace après une analyse montrant qu'elle ne répond pas à leurs normes éditoriales.

La photo a été publiée en même temps qu'un message de Kate remerciant le public pour son soutien dans son premier message public depuis qu'elle a subi une opération.

Elle suscite d'intenses spéculations sur les réseaux sociaux.

11 MARS

Kate présente ses excuses pour "toute confusion" causée par la photo éditée, déclarant que "comme beaucoup de photographes amateurs, j'expérimente de temps en temps avec l'édition".

Charles ne participe pas à un événement marquant le 75e anniversaire du Jour du Commonwealth, car il continue de suivre un traitement contre le cancer.

21 MARS

Camilla, l'épouse de Charles, déclare que le roi se porte "très bien", alors qu'elle salue la foule lors d'une visite en Irlande du Nord.

22 MARS

Kate déclare que les tests effectués à la suite de l'opération abdominale qu'elle a subie en janvier ont révélé la présence d'un cancer et qu'elle suit une chimiothérapie préventive.