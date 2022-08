Une année de lutte alors qu'une famille afghane se construit une nouvelle vie en Californie

Mais pendant la majeure partie de l'année dernière, la famille a vécu dans un appartement d'une chambre à coucher infesté de cafards à Sacramento, incapable de trouver un logement abordable dans la capitale de la Californie. Il a eu du mal à trouver du travail.

L'ancien interprète de l'armée américaine est arrivé l'année dernière dans le cadre du programme de visa d'immigrant spécial (SIV), deux semaines seulement avant que des dizaines de milliers de ses compatriotes afghans ne soient évacués lorsque Kaboul est tombée aux mains des talibans. Mohammadi, 37 ans, se sent chanceux d'être en sécurité et sait qu'il est mieux loti que d'autres : il parle anglais et le programme SIV donne à sa famille une voie vers la citoyenneté. Mais "c'est une vie vraiment difficile", a-t-il dit.

Plus tôt cette année, un évacué afghan vivant en Pennsylvanie, que Mohammadi avait formé dans l'armée afghane, l'a appelé et lui a demandé si la vie était plus facile à Sacramento. Mohammadi lui a répondu : Ne viens pas, il n'y a pas de logement.

Reuters a suivi la famille Mohammadi pendant sa première année aux États-Unis,

, témoin de ses hauts et de ses bas alors qu'elle reconstruit sa vie. Reportage photo : https://reut.rs/3whnabl

L'ÉDUCATION, C'EST COMME L'OXYGÈNE

En octobre, Mohammadi a trouvé un emploi consistant à consigner les besoins de réparation des appareils électroniques endommagés - le salaire était régulier et il pensait être enfin sur la voie de la stabilité.

Mais l'entreprise ne lui permettait pas d'avoir un téléphone sur lui lorsqu'il travaillait, et il s'inquiétait pour sa femme enceinte, Susan, seule à la maison avec leurs deux enfants, Yasar, 1 an, et Zahra, 2 ans à l'époque. Susan lui a dit qu'elle était aussi inquiète. Un jour de décembre, il est arrivé à la maison pour la trouver évanouie sur le sol avec les enfants jouant autour d'elle, dit-il. Elle n'avait pas réussi à le joindre lorsqu'elle a commencé à se sentir mal.

Il a démissionné ce jour-là.

Ce printemps, Mohammadi s'est inscrit à des cours pour adultes afin d'obtenir son diplôme d'équivalence d'études secondaires. Susan, une fois qu'elle aura appris l'anglais, veut étudier la médecine, ce qui n'aurait pas été possible dans l'Afghanistan gouverné par les talibans. "L'éducation est comme l'oxygène, comme la nourriture. Elle est nécessaire pour les hommes et les femmes", a déclaré Mohammadi.

Ils ont discuté de l'inscription de Zahra dans une école maternelle, mais Susan craint que son anglais ne soit pas encore assez fort pour communiquer ses besoins aux enseignants. Elle a appris un peu d'anglais dans les dessins animés, et elle a commencé à répondre par "OK !" et deux pouces en l'air lorsque ses parents lui parlent en dari, l'une des langues officielles de l'Afghanistan.

Une fois que sa situation financière sera plus stable, Mohammadi espère également pouvoir se payer une thérapie pour faire face aux traumatismes de ses jours d'armée. Il se souvient des cris des femmes et des enfants lorsqu'il entrait dans les maisons à la recherche d'insurgés et est soulagé que ses enfants aient une vie différente.

Alors qu'il se promenait dans un parc de Sacramento avec sa famille ce printemps, il a fait un geste vers la pelouse verte et tranquille, notant combien elle était paisible.

"Je suis né dans la guerre, et j'ai vécu la guerre", a-t-il déclaré. "La plus grande bénédiction dans la vie est la sécurité".

UN BÉBÉ "100% AMÉRICAIN

Au fur et à mesure que la grossesse de Susan progressait, Mohammadi a passé des heures à essayer de naviguer dans la bureaucratie hospitalière américaine, pour s'assurer que sa femme aurait une femme médecin lorsqu'elle accoucherait, un élément religieux et culturel non négociable pour eux. "Le système est très compliqué. Je n'y suis pas habitué, et cela me donne presque le vertige parfois", a-t-il déclaré à l'époque.

Mais après que Susan ait perdu les eaux en mai, le jour de son déclenchement prévu, ils sont arrivés à l'hôpital et ont appris que son médecin était un homme. Susan étant en travail, ils ont conduit pendant 30 minutes jusqu'à un autre hôpital où une femme médecin était de service.

"J'ai dit à Najib que je ne permettrai pas que mon médecin soit un homme, même si je meurs", dit-elle. "Najib a dit que le Dieu miséricordieux résoudra notre problème. Ses paroles m'ont donné de l'énergie."

Leur bébé, Yusuf, est né en bonne santé et "100% américain". Susan appelle le bébé en plaisantant "M. le Président".

Quelques semaines après l'accouchement de Susan, Mohammadi a aidé une autre famille avec un nouveau-né à naviguer dans la bureaucratie des hôpitaux et des prestations sociales. En juillet, Mohammadi les a emmenés faire des courses et a partagé ses provisions avec eux.

Tout au long de l'année, il était bouleversé et frustré de recevoir des appels suppliants d'anciens collègues afghans qui travaillaient pour les forces américaines, dit-il, lui demandant de dire aux responsables américains qu'ils étaient toujours en Afghanistan et d'insister sur la nécessité de les faire sortir. Mohammadi ne savait pas comment expliquer qu'il ne pouvait rien faire.

Certains de ses anciens collègues en Afghanistan disent maintenant qu'ils auraient souhaité ne pas avoir mis leur vie en danger pour les forces américaines, a-t-il dit.

Il est également déçu, dit-il, de ne pas avoir reçu plus d'aide aux États-Unis, notamment en matière de logement. Mohammadi a essayé de trouver un autre appartement, mais la plupart des propriétaires ont exigé plus de références et de déclarations de revenus qu'il n'est en mesure de fournir.

Les organisations à but non lucratif qui aident les réfugiés à se réinstaller ont été dépassées par le pic d'arrivées d'Afghans.

"L'évacuation a rendu beaucoup plus difficile la recherche d'un logement - tant temporaire que permanent - dans la région de Sacramento", a déclaré Kevin Buffalino, directeur des communications de la Sacramento Food Bank and Family Services, qui a fourni des services de réinstallation à Mohammadi. "L'afflux de personnes signifiait que presque tout était à pleine capacité".

En juillet, Mohammadi a subi une appendicectomie d'urgence, ce qui a rendu la précarité de sa situation encore plus frappante.

"Après mon opération, j'ai pensé, si je ne peux pas travailler, que dois-je faire pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants ?" a-t-il dit. "J'ai vraiment extrêmement ressenti que j'étais sans abri ici... Je n'ai pas de situation stable."

"À chaque instant", a-t-il dit, "je suis confronté à un problème".

Le problème le plus récent : une lettre informant la famille que son loyer allait bientôt augmenter de 10%.

Le mois dernier, Mohammadi a passé un entretien via Zoom pour un emploi d'interprète à temps partiel. Il s'est perché sur le bord du lit dans leur petite chambre chichement meublée, tandis que Susan se débrouillait avec Zahra, qui faisait une crise de colère, Yasar et un bébé Yusuf en pleurs à côté.

Il attend une réponse.