Des audiences des tribunaux internationaux aux sanctions contre les colons israéliens en Cisjordanie occupée, en passant par les tensions dans les relations avec les États-Unis, l'année écoulée a été l'une des plus turbulentes pour Israël depuis sa naissance en 1948.

Voici quelques-uns de ces moments :

12 JAN

La Cour internationale de justice (CIJ) ouvre les audiences dans une affaire portée par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens lors de la guerre de Gaza.

L'Afrique du Sud accuse Israël de ne pas respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la convention de 1948 sur le génocide.

Israël rejette l'accusation, arguant qu'il agit pour se défendre et combattre le Hamas - désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et d'autres pays occidentaux - après l'attaque transfrontalière du groupe militant palestinien le 7 octobre.

Les États-Unis affirment que l'affaire sud-africaine est sans fondement.

JAN 26

La CIJ ordonne à Israël d'empêcher les actes de génocide contre les Palestiniens et de faire davantage pour aider les civils à Gaza, sans toutefois ordonner un cessez-le-feu comme le demandait l'Afrique du Sud.

La CIJ estime qu'il y a lieu d'examiner si les droits des Palestiniens sont bafoués dans le cadre d'une guerre qui, selon elle, cause de graves préjudices humanitaires. Elle demande également aux groupes armés palestiniens de libérer les otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre contre Israël, qui a précipité le conflit.

1ER FÉV

L'administration Biden impose des sanctions à quatre Israéliens qu'elle accuse d'être impliqués dans des actes de violence commis par des colons contre des Palestiniens en Cisjordanie, marquant ainsi le mécontentement croissant des États-Unis à l'égard de la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

18 MARS

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne s'accordent sur le principe d'imposer des sanctions aux colons israéliens pour avoir attaqué des Palestiniens en Cisjordanie, et d'ajouter des sanctions supplémentaires à l'encontre des membres du Hamas.

25 MARS

Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas islamiste, les États-Unis s'abstenant de voter.

M. Netanyahou déclare que le refus des États-Unis d'opposer leur veto à la résolution constitue un "net recul" par rapport à leur position antérieure et qu'il nuira aux efforts de guerre d'Israël et à sa tentative d'obtenir la libération de plus de 130 otages toujours détenus par le Hamas.

19 AVRIL

Les États-Unis imposent des sanctions à un allié du ministre israélien de la sécurité nationale (extrême droite) et à deux entités qui ont collecté des fonds pour des Israéliens accusés de violences commises par des colons.

29 AVRIL

Les États-Unis jugent cinq unités des forces de sécurité israéliennes responsables de violations flagrantes des droits de l'homme. C'est la première fois que Washington parvient à une telle conclusion au sujet des forces israéliennes, indique le département d'État, qui n'interdit toutefois à aucune de ces unités de bénéficier de l'aide militaire des États-Unis.

8 MAI

Le président Joe Biden avertit publiquement Israël, pour la première fois, que les États-Unis cesseront de lui fournir des armes si les forces israéliennes procèdent à une véritable invasion de Rafah, ville de réfugiés située dans le sud de la bande de Gaza.

Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, explique que Joe Biden a décidé de suspendre la livraison de munitions à forte charge à Israël parce que Washington estime qu'une éventuelle offensive israélienne à Rafah pourrait mettre en danger la vie des civils.

Les États-Unis, premier fournisseur d'armes d'Israël, affirment toutefois que leur engagement en faveur de la défense d'Israël reste "inébranlable".

10 MAI

L'Assemblée générale de l'ONU soutient à une écrasante majorité la candidature des Palestiniens à un statut de membre à part entière de l'Organisation, en reconnaissant qu'ils remplissent les conditions requises et en recommandant au Conseil de sécurité de l'ONU de "réexaminer favorablement la question", après qu'un veto américain a fait échouer la tentative des Palestiniens de devenir membre à part entière de l'ONU en avril.

L'assemblée adopte une résolution par 143 voix pour et neuf contre - dont celles des États-Unis et d'Israël -, tandis que 25 pays s'abstiennent. Cette résolution n'accorde pas aux Palestiniens le statut de membre à part entière de l'ONU, mais reconnaît simplement qu'ils remplissent les conditions requises pour y adhérer.

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, accuse l'assemblée de déchirer la Charte de l'ONU, illustrant son propos en utilisant une déchiqueteuse pour détruire une copie de la Charte alors qu'il se trouvait au pupitre.

20 MAI

Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et de son ministre de la défense, ainsi que de trois dirigeants du Hamas, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés.

M. Netanyahou qualifie cette démarche de "distorsion complète de la réalité", ajoutant : "Je rejette avec dégoût la comparaison entre la Cour pénale internationale et le Hamas" : "Je rejette avec dégoût la comparaison faite par le procureur de La Haye entre l'Israël démocratique et les assassins de masse du Hamas".

Les États-Unis soutiennent Israël, M. Biden qualifiant de "scandaleuse" la procédure judiciaire engagée contre des responsables israéliens. La France déclare soutenir la CPI et la "lutte contre l'impunité".

22 MAI

L'Irlande, l'Espagne et la Norvège annoncent qu'elles reconnaissent un État palestinien. Environ 144 des 193 États membres des Nations unies reconnaissent déjà la Palestine comme un État, dont la plupart des pays du Sud, la Russie, la Chine et l'Inde. Mais seule une poignée des 27 membres de l'Union européenne le font.

Israël estime qu'il s'agit d'une "récompense pour le terrorisme" et rappelle ses ambassadeurs des trois capitales.

Les États-Unis déclarent qu'ils estiment qu'un État palestinien devrait être obtenu par des négociations, et non par une reconnaissance unilatérale.

24 MAI

Les juges de la plus haute cour des Nations Unies ordonnent à Israël d'interrompre immédiatement son assaut militaire sur la ville de Rafah, au sud de Gaza, dans le cadre d'une décision d'urgence historique concernant l'affaire de l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide.

En lisant l'arrêt de la Cour internationale de justice, son président, Nawaf Salam, a déclaré que la situation dans l'enclave palestinienne assiégée s'était détériorée depuis que la Cour avait ordonné pour la dernière fois à Israël de prendre des mesures pour l'améliorer. Les conditions d'une nouvelle ordonnance d'urgence ont été remplies.