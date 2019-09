Une année riche en couleur pour le secteur Communication Services aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le reclassement à grande échelle de trois secteurs du Global Industry Classification Standard (GICS créés et mis à jour par MSCI et S&P) en septembre 2018 a entraîné un rééquilibrage significatif de l'indice, le lancement de nouveaux fonds et une augmentation de l'activité des investisseurs, rappelle SPDR dans son dernier "Strategy Espresso". Les modifications de l'indice S&P sont intervenues le 24 septembre 2018 : la plus importante concernait le secteur bien connu des Communication Services (anciennement connus sous le nom de Telecommunications Services).Le nouveau secteur regroupe les valeurs dominantes des médias interactifs, des fournisseurs renommés de médias et de divertissements et des grandes entreprises de télécommunications.Les débuts d'année n'ont pas été faciles, indique la société de gestion. Le nouveau secteur créé a reculé plus rapidement que la moyenne du marché lors de la correction du marché du quatrième trimestre de 2018, les investisseurs ayant fui les noms les plus en vue des tech et recherché une sécurité relative dans des actions ou des obligations plus défensives et des placements en cash.Cependant constate SPDR, entre début 2019 et fin avril 2019, le secteur a fini par connaître un rallye qui a répondu aux attentes de croissance des bénéfices. Les craintes d'ingérence politique dans les plus grandes valeurs ont par la suite quelque peu freiné le secteur, mais celui-ci connaît maintenant un nouvel élan et a gagné 24,4% depuis en year-to-date (versus une hausse de 20,9% " seulement " du marché).