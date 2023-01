Une application pour musiciens aide les créateurs kenyans à vendre de la musique et des marchandises

Lorsque le rideau se baisse sur le concert à Nairobi, Alusa continue à créer des liens et à faire des profits grâce à une plateforme numérique de streaming et de paiement, HustleSasa, qu'il a cofondée pour aider les artistes à récupérer les revenus perdus à cause du verrouillage du coronavirus.

HustleSasa, qui a été officiellement lancée en novembre 2021, permet à l'auteur-compositeur-interprète et à ses collègues créatifs de diffuser de la musique en continu ou de vendre des marchandises de marque, des billets de concert, de la nourriture, de la mode et d'autres services dans une application pour téléphone mobile.

Les artistes ou les vendeurs vendent leurs produits directement sur le marché, sans frais d'installation ni frais mensuels, et reçoivent le paiement instantanément par carte bancaire ou argent mobile, évitant ainsi les commissions coûteuses facturées par certaines applications.

"Notre région a l'un des taux de paiement les plus bas au monde sur les autres plateformes de streaming, mais sur HustleSasa, vous en avez pour votre argent en temps réel", a déclaré Alusa.

Glena Jiwani, qui possède la boutique de mode Pink Savannah dans la capitale Nairobi, a déclaré que cela lui a permis de développer son activité en ligne, et de garder un œil sur les stocks et les ventes. "Je n'avais même pas de site Web, mais maintenant c'est si facile", a-t-elle déclaré.

Yaba, un autre musicien kenyan, a déclaré que le service de streaming de l'application lui permet de gagner plus d'argent et de se connecter directement à son public. "En tant que musicien qui se bat pour atteindre le sommet, quand il s'agit de streaming, ce n'est pas comme les autres plateformes", a-t-il déclaré dans son studio de Rongai, dans l'ouest du Kenya.

Alusa a déclaré qu'il était en pourparlers pour étendre ses activités à tout le continent, du Ghana à l'Afrique du Sud.

"C'est l'avenir de la billetterie, c'est l'avenir de la vente de produits dérivés, c'est l'avenir où nous allons avoir le pouvoir et l'avenir entre nos mains."