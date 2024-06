L'arme - un pistolet de 9 millimètres - a laissé une trace violente, même selon les normes de l'un des quartiers les plus dangereux de l'Équateur, le quartier de Nueva Prosperina à Guayaquil.

Les douilles des balles tirées avec cette arme, retrouvées sur les lieux de 27 incidents violents distincts, ont été associées à 34 décès, selon une unité médico-légale de la police. Un responsable de l'unité médico-légale de la police a déclaré à Reuters que les autorités pensaient que le pistolet se trouvait encore dans les rues.

Les ravages attribués à une seule arme à feu illustrent les difficultés rencontrées par le président Daniel Noboa dans sa lutte contre l'explosion des crimes violents et des homicides depuis 2020, alimentée par une forte augmentation des armes de contrebande au cours de la même période, dont beaucoup proviennent des États-Unis. L'Équateur a enregistré 7 994 meurtres l'année dernière, soit près de six fois plus qu'en 2020.

Reuters a été le premier média à avoir accès aux travaux de recherche de balles de la police, un élément clé de la lutte contre la criminalité en Équateur. La recherche de l'origine des balles et des armes à feu pourrait aider les autorités à réprimer les trafics et à constituer des dossiers médico-légaux sur les armes illégales en vue de poursuites ultérieures, a déclaré la police.

Mais il s'agit d'un travail lent.

Sur plus de 40 000 armes saisies depuis 2019, seules 900 ont été tracées, a déclaré à Reuters le commandant Efrain Arguello, qui dirige une unité nationale d'enquêtes médico-légales.

L'arme utilisée à Nueva Prosperina pourrait appartenir à cinq gangs rivaux qui se battent pour le contrôle du quartier, ou avoir été louée par l'un d'entre eux, a dit M. Arguello.

La police enquête sur des meurtres, des vols et d'autres incidents violents liés à la même arme.

"Une arme liée à 30 crimes signifie qu'il n'y a pas seulement une augmentation du trafic, mais aussi de la circulation ou des ventes internes d'armes illicites", a déclaré Renato Rivera, directeur du groupe de recherche de l'Observatoire équatorien du crime organisé.

La ville portuaire de Guayaquil, dans le Pacifique, est une plaque tournante du trafic de drogue et le théâtre de guerres intestines entre cartels mexicains, albanais et autres cartels étrangers, qui ont entraîné une forte augmentation du nombre d'homicides.

En janvier, Noboa a désigné 22 gangs - dont les cinq opérant à Nueva Prosperina - comme organisations terroristes.

Depuis son entrée en fonction en novembre dernier, après avoir été élu pour terminer le mandat de son prédécesseur, M. Noboa a augmenté le financement des forces de sécurité de 6,6 % pour le porter à 3,52 milliards de dollars.

PÉNURIE D'ÉQUIPEMENT

Cependant, deux hauts responsables de la police ont déclaré à Reuters que l'Équateur avait du mal à bloquer les routes du trafic d'armes en provenance des États-Unis, du Pérou et d'autres pays de la région en raison d'un manque de financement, d'équipements médico-légaux et de personnel qualifié.

Dans un pays de 17 millions d'habitants, l'Équateur ne dispose que de huit microscopes pour le traçage des balles, a déclaré la police, et de 247 techniciens formés.

"Nous faisons avec ce que nous avons", a déclaré M. Arguello.

Dans une petite pièce du bâtiment de la police scientifique de Quito, le technicien Jhony Tapia a examiné, à l'aide du seul microscope balistique de la ville, des douilles et des balles provenant de cinq armes utilisées pour tuer quatre personnes dans un bar de l'Amazonie.

Les marques distinctives des percuteurs des différentes armes à feu, visibles sous un microscope à haute puissance, permettent aux techniciens de faire correspondre les balles à des armes ou à d'autres balles tirées par la même arme.

"Le percuteur laisse une marque qui est plus efficace (pour le traçage) qu'une empreinte digitale", a déclaré le lieutenant-colonel Benjamin Molina, chef de l'unité de lutte contre le trafic d'armes et d'explosifs de la police nationale.

M. Tapia passera les prochaines heures à étudier 126 douilles de tailles différentes, a-t-il déclaré à Reuters.

Ses conclusions seront comparées à une base de données de la police nationale sur les balles et les douilles.

Il est plus facile de trouver une correspondance si la police récupère également l'arme, ce qui permet à des techniciens comme M. Tapia de comparer les marques sur le canon, appelées rayures, avec les marques laissées sur les balles.

Les armes saisies sont comparées à des bases de données internationales gérées par les États-Unis et Interpol.

Le personnel de la police scientifique n'a pas indiqué si les armes dans l'affaire de l'Amazonie avaient été retrouvées.

Contrairement à la Colombie voisine, qui lutte depuis des décennies contre les réseaux de trafic de drogue, l'Équateur était considéré jusqu'à récemment comme l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, une destination populaire pour les touristes étrangers et les retraités.

Mais après l'intensification de la lutte contre la drogue le long de la côte pacifique de la Colombie, les trafiquants ont déplacé leur route vers l'Équateur et la criminalité violente a grimpé en flèche.

La police équatorienne a identifié sept itinéraires de trafic d'armes, a indiqué le bureau de M. Noboa.

Trois d'entre elles passent par le Pérou, tandis qu'une quatrième passe par le nord de l'Équateur, près de la frontière avec la Colombie, sans que la police ne précise si les armes provenaient de cette région.

ITINÉRAIRES DE TRAFIC D'ARMES DEPUIS LES ÉTATS-UNIS

Trois autres itinéraires de trafic d'armes partent des États-Unis : un par voie aérienne de Miami à la côte de Manta, un autre passant par Lima puis par voie terrestre, et un troisième par voie maritime via les célèbres îles Galapagos, ont indiqué la police et le bureau de M. Noboa.

La police a également trouvé des pièces d'armes à feu expédiées par des services de messagerie depuis Miami ou fabriquées par impression 3D.

En avril, la police a saisi une imprimante 3D dans la province côtière de Manabi, qui aurait été utilisée pour fabriquer jusqu'à 20 pièces d'armes à feu.

La police n'a pas voulu communiquer les prix estimés des armes illégales, mais l'Observatoire équatorien du crime organisé a indiqué que les Glocks et autres pistolets se vendent jusqu'à 4 000 dollars neufs et 500 dollars d'occasion.

Les fusils peuvent coûter entre 8 000 et 15 000 dollars, selon le groupe de recherche, tandis que les armes fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D se vendent 3 000 dollars. Il existe également un marché pour les armes de fabrication artisanale.

La police a saisi près de 10 000 armes à travers l'Équateur l'année dernière, selon les données de la police, dont plus de la moitié sont des revolvers ou des pistolets, soit près du double du nombre de saisies en 2019.

Au moins un quart des armes tracées ont été légalement acquises aux États-Unis, mais elles n'ont généralement aucune trace d'entrée légale en Équateur, a déclaré la police.

Les autorités ont également retracé au moins 36 armes légalement exportées des États-Unis vers le Pérou et introduites clandestinement en Équateur, a déclaré Molina, le chef de l'unité de lutte contre le trafic d'armes.

Les autorités péruviennes ont déclaré à Reuters qu'elles avaient perquisitionné trois sociétés qui vendaient des armes sur le marché noir en mars et qu'elles avaient inculpé 18 personnes.

M. Molina a déclaré que la police étudiait également la possibilité que des gangs équatoriens échangent de la cocaïne contre des armes provenant de cartels mexicains.

Depuis 2022, l'Équateur a renforcé sa coopération avec les États-Unis pour lutter contre le trafic d'armes, en obtenant l'accès à la base de données Internet eTrace du Bureau américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF).

L'année dernière, l'ATF a effectué des recherches sur plus de 500 armes à feu saisies en Équateur, ont indiqué le département d'État et l'ATF dans une déclaration commune, contre moins de 100 en 2021.

Toutefois, certains analystes estiment qu'en l'absence d'un plan spécifique de lutte contre le trafic d'armes, les saisies d'armes à feu et de munitions resteront un élément accessoire des opérations de lutte contre la drogue.

"Il n'y a pas de processus de contrôle des renseignements pour localiser les fournisseurs et les systèmes et prendre de l'avance sur le trafic d'armes", a déclaré l'ancien chef des renseignements de l'armée et analyste de la sécurité Mario Pazmino.

Le bureau de M. Noboa a déclaré que les forces de sécurité avaient remporté un certain nombre de succès contre les trafiquants d'armes, notamment la saisie de 2 291 armes depuis que le président a déclaré la guerre aux gangs en janvier.