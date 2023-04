OUAGADOUGOU, 16 avril (Reuters) - Une attaque visant l'armée et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), une milice pro-gouvernementale, a fait 40 morts et 33 blessés samedi dans le nord du Burkina Faso, a annoncé dimanche le gouvernement burkinabè dans un communiqué.

La région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est régulièrement le théâtre d'attaques de groupes djihadistes liés à l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) et à Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

Le gouvernement burkinabè ne dit pas dans son communiqué qui sont les auteurs de l'attaque, imputée à des assaillants non identifiés, qui s'est déroulée dans le village d'Aorema, près de la ville d'Ouahigouya, non loin de la frontière avec le Mali.

Il précise que six soldats et 34 membres des VDP ont été tués. Les autorités encouragent les civils à rejoindre ces milices pro-gouvernementales pour tenter de mettre fin à huit années de violences qui ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés, une stratégie jugée très risquée par les experts.

L'insécurité persistante au Burkina Faso a provoqué deux coups d'Etat militaire l'an dernier et le départ des forces spéciales françaises qui étaient jusqu'alors stationnées près de Ouagadougou. (Reportage de Thiam Ndiaga, rédigé par Edward McAllister, version française Tangi Salaün)