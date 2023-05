Amanda Cooper fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que vous pensiez pouvoir retourner dans le système bancaire en toute sécurité, la First Republic Bank a fait faillite et les autorités de régulation américaines ont accepté de vendre ses actifs à JPMorgan.

JPMorgan était l'un des nombreux acquéreurs intéressés par First Republic, qui était au bord de l'effondrement depuis le début du mois de mars, lorsque la Silicon Valley Bank et la Signature Bank ont implosé.

Les turbulences qui ont suivi, et qui ont également entraîné la chute de Credit Suisse, ont fortement ébranlé les investisseurs, mais les banques centrales et les régulateurs du monde entier ont réitéré leur engagement à consolider le système financier.

Graphique : Performance de l'action First Republic depuis le début du mois - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/dwpkdqrzwvm/chart_eikon.jpg

Près de deux mois plus tard, beaucoup de ces inquiétudes se sont dissipées et les marchés se sont de nouveau concentrés sur l'essentiel de l'économie.

De nombreux marchés étant fermés pour la fête internationale du travail, l'Institut américain de gestion des approvisionnements (ISM) n'aura qu'un public limité - et peut-être nerveux - pour son indice de l'activité manufacturière du mois d'avril.

La détérioration de l'activité manufacturière américaine en mars a provoqué un choc désagréable pour ceux qui espéraient que l'économie résisterait à une inflation de plus en plus forte et au cycle de hausse des taux le plus rapide depuis des décennies, qui a durement touché le secteur bancaire.

Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes propose une prévision de 46,7 pour l'indice ISM manufacturier, ce qui constituerait une amélioration par rapport à l'indice de 46,3, le plus bas depuis trois ans, enregistré en mars, mais il s'agirait tout de même du sixième mois consécutif de contraction de l'activité.

L'indice n'est jamais resté aussi longtemps sous la barre des 50 depuis la crise financière de 2008. L'emploi est en baisse et les nouvelles commandes ont fortement baissé, tout comme les arriérés de travail, ce qui laisse présager un effondrement inquiétant de la demande.

En fait, lorsque les chiffres de mars ont été publiés début avril, la Deutsche Bank a fait remarquer qu'il n'y avait eu que quatre cas où l'indice ISM manufacturier avait été aussi bas sans qu'il y ait eu de récession dans les 12 à 18 mois suivants : au début des années 1950, en 1967, au milieu des années 1990 et juste après la récession des années 2000. La banque estime qu'à ce stade, la récession est inévitable.

Certains des grands noms de l'industrie mondiale font également état d'une situation plutôt morose.

Le fabricant de machines lourdes Caterpillar et 3M Co, qui fabrique des produits allant des notes Post-It aux écrans de smartphones, ainsi que le fabricant de produits chimiques Dow Inc. doivent tous faire face au ralentissement de la demande et à des perspectives macroéconomiques difficiles.

Mais tout n'est pas sombre. La Deutsche Bank a également noté que le ton des commentaires dans le dernier rapport ISM n'était pas aussi désastreux que les chiffres, ce qui suggère que les entreprises américaines ne sont pas entièrement pessimistes.

De plus, l'inflation diminue, l'économie continue de croître et un dollar plus faible rend les exportations américaines plus compétitives. Le mois d'avril pourrait bien apporter un peu de joie printanière après tout.

Graphique : ISM Manufacturing PMI - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/mypmobdnbpr/ism.png

Événements à surveiller lundi :

* Indice de l'Institut américain de gestion des approvisionnements (ISM)

* Indice final du S&P Global Manufacturing PMI

* Vente aux enchères de bons du Trésor à trois et six mois.