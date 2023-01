Une autre tempête de type "rivière atmosphérique" renouvelle la menace d'inondation en Californie

La dernière "rivière atmosphérique" - un courant aérien d'humidité dense provenant de l'océan - devait arroser une grande partie de la Californie avant qu'un front de tempête du Pacifique n'apporte de nouvelles averses dans les zones de basse altitude et davantage de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada jusqu'à jeudi.

Les autorités ont prévenu que les fortes averses risquaient de déclencher des crues soudaines et des coulées de boue, en particulier dans les zones où le sol reste saturé par les pluies qui ont détrempé le nord de la Californie quelques jours plus tôt. Les pentes des collines ravagées par le feu sont également particulièrement vulnérables aux glissements.

Le National Weather Service a également émis des avertissements de vents violents dans la région de la baie de San Francisco et sur la côte centrale de la Californie, avec des rafales de vent qui devraient abattre des branches d'arbres et des lignes électriques et perturber le service d'électricité dans de nombreuses régions.

Des averses sont tombées sur le sud de la Californie tôt dans la journée de mercredi, glissant les autoroutes pendant la navette matinale de la région de Los Angeles, mais les pluies devraient atteindre leur intensité maximale jeudi matin.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l'état d'urgence mercredi pour soutenir la réponse de l'État aux risques météorologiques hivernaux, et a activé le centre opérationnel des inondations de Californie.

Le bureau des services d'urgence du gouverneur a déclaré qu'il avait prépositionné des équipes dans trois comtés susceptibles d'être les plus touchés par les inondations - Marin, Butte et Sacramento - et dans cinq comtés confrontés à des risques accrus de glissement de terrain, où les incendies précédents ont dépouillé les collines de leur végétation. Mais les "cicatrices de brûlures" dans d'autres parties de l'État étaient également à risque.

Le secrétaire d'État aux ressources naturelles, Wade Crowfoot, a exhorté les résidents des zones à haut risque à rester à l'intérieur, sauf s'ils reçoivent l'ordre d'évacuer, et à se préparer aux coupures de courant en chargeant les appareils électriques et en ayant des lampes de poche et des bougies à portée de main.

Les équipes du comté de Sacramento étaient encore en train de réparer mercredi les brèches dans les digues le long de la rivière Cosumnes, près de Sacramento, où les inondations du week-end dernier ont fermé l'autoroute 99, a déclaré M. Crowfoot lors d'un point de presse dans la capitale de l'État.

La dernière vague de conditions météorologiques extrêmes était la deuxième d'une série de tempêtes potentiellement dommageables qui devraient frapper l'État au cours des sept à dix prochains jours, a déclaré Nancy Ward, directrice des services d'urgence, aux journalistes. Le centre d'opérations de l'État a été placé à son niveau le plus élevé, a-t-elle dit.

"Nous prévoyons qu'il s'agira peut-être de l'une des séries de tempêtes les plus difficiles à affronter et ayant le plus d'impact sur la Californie au cours des cinq dernières années", a-t-elle déclaré.

Alors que les prévisions annoncent une diminution des fortes pluies et de la neige d'ici la fin de la journée de jeudi en Californie, les averses côtières devraient s'attarder sur le nord-ouest du Pacifique jusqu'à vendredi matin, selon le NWS.

La neige de la côte ouest devrait se répandre mercredi dans le Grand Bassin, et s'étendre à certaines parties du sud-ouest et du centre des Rocheuses d'ici vendredi, selon le service météorologique. Un système de tempête distinct, qui planait mercredi sur certaines parties du Midwest, devrait dériver au large de la côte Est d'ici vendredi.