Bourse de Paris : Une bande d'incapables ?

Au risque de se répéter d'un jour sur l'autre, l'actualité des marchés financiers reste dominée par l'incapacité des uns et des autres. Incapacité des parlementaires britanniques à s'entendre sur les modalités du Brexit. Incapacité des dirigeants politiques américains à trouver un compromis sur le budget fédéral, et incapacité de la Chine et des États-Unis à s'accorder sur une remise à plat de leurs relations commerciales. Compte tenu de ces incertitudes, ce qui devait arriver arriva : le FMI a abaissé pour la seconde fois en quelques semaines ses prévisions de croissance pour 2019, avec un curseur mondial placé à 3,5%.



Pour le bien du commerce mondial, Donald Trump a exhorté Pékin à cesser de "tourner au tour du pot" et à s'engager sur un "véritable accord", après s'être épanché sur le ralentissement de la croissance chinoise. En parallèle, la presse économique anglo-saxonne revient largement depuis hier soir sur le "séminaire" spécial du parti communiste organisé par le Président chinois Xi Jinping avec de hauts dirigeants de son pays, interprété comme un signe de nervosité face à la dégradation des indicateurs économiques et sociaux. Selon le compte-rendu réalisé par l'agence officielle Xinhua, Xi aurait prévenu ses troupes qu'il leur faudra redoubler d'efforts pour répondre aux risques majeurs auxquels le pays est confronté, tout en les exhortant à ne pas creuser un fossé entre le parti et la population. De quoi apporter de l'eau au moulin de ceux qui plaident pour un accord Chine – USA dans les prochaines semaines et/ou pour un plan de relance de Pékin.



Hors macroéconomie, le rythme des publications d'entreprises va légèrement accélérer aujourd'hui, avec quelques poids lourds dont la liste figure en fin de texte. Le CAC40 est attendu en baisse d'environ 0,4%.



Les temps forts économiques du jour



En matinée, les données mensuelles sur le marché du travail britannique (10h30, consensus taux de chômage 4,1%) précèderont l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (11h00, consensus -20,1). Aux Etats-Unis après la journée fériée, la reprise aura lieu avec les chiffres de l'immobilier ancien (16h00, consensus 5,27 millions). Plus tôt ce matin, la Corée du Sud a annoncé que son PIB avait progressé de 1% au quatrième trimestre 2018, alors que le consensus était positionné à +0,6%. Le Fonds monétaire international abaisse pour la seconde fois en trois mois sa prévision de croissance mondiale 2019, qui s'établit désormais à 3,5%, notamment à cause de l'Europe et du Royaume-Uni.



L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1359. L'once d'or poursuit sa légère décrue à 1277 USD. Le pétrole perd environ 1%, après une poursuite de la hausse hier, avec un WTI à 53,67 USD et un Brent juste au-dessus des 62 USD. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à s'établi à 2,754%, en baisse. Le Bitcoin est stable à 3540 USD.



Les principaux changements de recommandations



Air France KLM : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10,60 à 12 EUR.

Arkema : MainFirst passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 117 à 122 EUR.

BASF : MainFirst passe de surperformance à neutre en visant 75 EUR.

Danone : le titre fait partie des valeurs préférées de Liberum dans la consommation discrétionnaire pour 2019.

easyJet : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit à 1290 GBp.

Givaudan : MainFirst passe de neutre à surperformance en visant 2700 CHF.

Henkel : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 100 à 92 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre, avec un objectif de cours réduit à 100 EUR. MainFirst abaisse sa recommandation d'achat à neutre, en visant 92 EUR.

Hochtief : Société Générale passe de conserver à acheter en dépit d'un objectif de cours réduit de 159,10 à 154,50 EUR.

IAG : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif de cours réduit à 650 GBp.

K+S : MainFirst passe de neutre à sousperformance en visant 17 EUR.

Lanxess : MainFirst passe de neutre à surperformance en visant 58 EUR.

Lufthansa : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer en visant 25 EUR.

Royal Dutch Shell : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer, en visant 2180 GBp.

Ryanair : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 1150 GBp.

Société Générale : Jefferies reste acheteur mais réduit de 48,75 à 41,90 euros son objectif de cours.

Solvay : MainFirst reste à surperformance avec un objectif de cours ajusté à 124 EUR.

Voestalpine : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 31 EUR.