Une bande "mafieuse" a attaqué une gare de Hong Kong, dit l'opposition

HONG KONG, 22 juillet (Reuters) - L'opposition hongkongaise a annoncé l'ouverture d'une enquête suite à une attaque qu'elle attribue à une bande "mafieuse" dans une gare rurale de Hong Kong, un incident survenu après une nouvelle journée de manifestation contre le projet de loi d'extradition vers la Chine continentale dimanche.

Un groupe d'individus vêtus de blanc et pour certains équipés de bâtons ont envahi la station rurale de Yuen Long et ont fait irruption dans un train où ils ont attaqué des passagers, montrent des images filmées par des passagers et par un élu du Parti démocratique, Lam Cheuk-ting.

Parmi les passagers figuraient des personnes ayant pris part plus tôt à une nouvelle marche pour protester contre le projet de loi d'extradition vers la Chine, désormais suspendu, qui a plongé la ville dans la crise ces dernières semaines.

Des échauffourées s'étaient produites à la fin de la marche près du Bureau de liaison chinois, des activistes vêtus de noir ayant désobéi aux consignes de la police et marché au-delà du point d'arrivée fixé par les autorités.

Lam, qui a été blessé lors de l'attaque de la rame, a dit être en colère face à la lenteur de l'intervention de la police, a rapporté la chaîne de télévision publique RTHK.

Selon l'élu de l'opposition, il a fallu plus d'une heure à la police pour intervenir à la gare après qu'il l'a alertée, ce qui a permis à la bande d'agresser les passagers et de prendre la fuite. "Est-ce que Hong Kong permet désormais aux triades de faire ce qu'elles veulent, d'attaquer des gens dans la rue avec des armes ?", a dit Lam devant les journalistes.

La police a déclaré lundi matin n'avoir procédé à aucune arrestation pour le moment mais a précisé qu'elle poursuivait l'enquête. Un représentant de la police a indiqué qu'une première patrouille avait dû patienter jusqu'à l'arrivée de renforts pour intervenir face à une bande composée de plus d'une centaine d'individus.

D'après les services hospitaliers, 45 personnes ont été blessées lors de l'attaque, dont l'une se trouve dans un état grave. (Donny Kwok; Jean Terzian pour le service français)