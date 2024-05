Une barge a percuté un pont sur la côte texane mercredi, forçant la fermeture de la seule route menant à une petite île au large de la ville de Galveston, selon les autorités de la ville.

Aucun blessé n'a été signalé et le pont de Pelican Island est resté debout après que la barge l'a percuté vers 10 heures, bien que du pétrole se soit déversé dans l'eau à la suite de la collision, a déclaré la ville de Galveston dans un communiqué.

Le pont de Pelican Island est situé à environ 60 miles au sud-est de Houston.

"Les garde-côtes américains interviennent et déterminent l'étendue de la marée noire, tout en lançant les processus de confinement et de nettoyage", ajoute le communiqué.

Une enquête est en cours. Les autorités n'ont pas encore indiqué les causes possibles de l'accident.

Des ingénieurs du département des transports du Texas étaient en route pour examiner le pont, qui restera fermé jusqu'à ce qu'il soit jugé sûr, a indiqué la ville.

La collision survient alors que les États-Unis s'inquiètent de plus en plus de la vulnérabilité des ponts face aux grands navires, depuis qu'un cargo est entré en collision avec le pont Francis Scott Key en mars, tuant six personnes et entraînant l'effondrement de la structure.