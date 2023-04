Les habitants du Darfour craignent que les batailles entre les chefs militaires rivaux du Soudan ne réveillent la guerre dans cette vaste région, en grande partie désertique, déjà marquée par un conflit vieux de deux décennies.

Le conflit du Darfour a débuté vers 2003-2004, opposant les rebelles aux forces gouvernementales soutenues par des milices à cheval connues sous le nom de "Janjaweed", dans des violences qui ont tué quelque 300 000 personnes et déraciné des millions de personnes de leurs foyers.

Malgré des accords de paix répétés, le conflit n'a cessé de couver depuis lors, avec une recrudescence de la violence au cours des deux dernières années.

Ainsi, lorsque l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui avaient gouverné ensemble pendant une transition politique, ont commencé à se tirer dessus au début du mois à Khartoum, la violence s'est rapidement propagée au Darfour.

Des habitants et des sources ont fait état de pillages, d'attaques de représailles ethniques et d'affrontements entre les deux factions militaires dans divers centres de population autour de cette région agricole et nomade dont la superficie équivaut à peu près à celle de la France.

La médiation locale a permis d'apaiser les conflits dans les villes principales de Nyala et d'al-Fashir, mais les bombardements et les pillages se sont poursuivis dans la ville de Geneina, laissant les Darfouris craindre une nouvelle explosion de guerre.

"Si cela continue, si des commandants militaires appartenant à des tribus influentes sont tués, ce sera l'anarchie. Il y aura une mobilisation tribale", a déclaré Ahmed Gouja, journaliste et défenseur des droits à Nyala.

Pour les chefs de guerre soudanais - le chef de l'armée Abdel-Fattah Burhan et le chef de la RSF Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de "Hemedti" - le Darfour est aussi familier qu'il est stratégiquement important.

Les deux hommes ont fait carrière au Darfour, et leurs derniers combats ont fait découvrir aux citoyens de Khartoum les frappes aériennes, les pillages et l'insécurité qui ont marqué ce conflit.

Burhan a gravi les échelons de l'armée en combattant au Darfour.

Hemedti a fait ses débuts en tant que chef de l'une des milices qui ont mené la plupart des combats de la partie gouvernementale pendant le conflit du Darfour, infligeant une part disproportionnée de la violence.

Alors que l'armée tente à présent de chasser les combattants du RSF de leurs positions à travers Khartoum, le groupe pourrait se rabattre sur ses racines au Darfour pour tenter de se regrouper et d'obtenir des renforts.

RÉPERCUSSIONS INTERNATIONALES ?

Une nouvelle effusion de sang au Darfour pourrait raviver l'intérêt des États-Unis : les violences passées et les accusations de génocide ont donné lieu à une campagne de paix menée par des célébrités et à un engagement étroit de Washington dans les négociations.

En outre, le Darfour est limitrophe de quatre pays - la Libye, le Tchad, la République centrafricaine et le Sud-Soudan - qui sont eux-mêmes en proie à des conflits internes.

Pour les civils, tout cela laisse présager de nouvelles souffrances.

Quelque 1,5 million de personnes déplacées vivent dans des camps au Darfour. Les violences se poursuivent depuis des années, les combattants attaquant les campements, incendiant les villages et pillant les fournitures d'aide.

"Quelle que soit l'issue de la bataille actuelle pour Khartoum, nous nous attendons à un conflit plus sanglant dans la région du Darfour - plus de groupes armés, plus d'armes, des inimitiés plus profondes", a déclaré Will Carter, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés au Soudan.

Des sources à Geneina, près de la frontière avec le Tchad, ont déclaré que des hommes armés sur des chevaux, des motos et des camions avaient pillé des parties de la ville, déclenchant des combats entre l'armée et RSF.

L'agence humanitaire des Nations unies OCHA a fait état d'affrontements dans cette ville lundi.

À Nyala et à al-Fashir, cependant, les habitants ont déclaré que l'on avait réussi à étouffer la violence en acceptant de déployer des forces de police neutres dans les centres-villes libérés par les combattants, qui sont restés dans les zones qu'ils contrôlaient.

"La vie revient lentement à la normale", a déclaré Mohamed Suleiman, médecin à Nyala.

Pourtant, des combats ont eu lieu dans les deux villes, entraînant des morts, des déplacements, des pillages et l'arrêt des opérations d'aide dont dépendaient de nombreux habitants.

À Al-Fashir, les dégâts les plus importants ont été enregistrés à Abu Shok, un camp pour les personnes qui ont fui les combats dans leurs propres villages. Le marché du camp a été détruit, l'approvisionnement en eau a été interrompu et les habitants ont été coupés de l'hôpital par les affrontements, a indiqué M. Suleiman.

Il est inquiétant de constater que certains combattants traitent les gens en fonction de leur appartenance à un groupe ethnique ou à une tribu en particulier, a déclaré Gouja.

"Je cherchais des médicaments pour quelqu'un et j'ai été arrêté par des soldats qui m'ont accusé d'appartenir aux FAR", a-t-il déclaré, ajoutant que c'était en raison de son apparence.

Pour les habitants de la région, cette situation renforce l'inquiétude que cette nouvelle guerre, qui a commencé à Khartoum, pourrait se terminer au Darfour.

"S'il n'y a pas de règlement politique, ils viendront ici", a déclaré M. Gouja, en parlant des deux parties en conflit.