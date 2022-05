Une belle chanson montre la bravoure de l'Ukraine, déclare le député de l'OTAN en saluant la victoire à l'Eurovision

Les ministres des Affaires étrangères des 30 pays membres de l'OTAN se sont réunis dimanche à Berlin pour discuter de l'éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l'alliance et de sa stratégie face à ce que le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Mircea Geoana, a qualifié d'invasion "injustifiée" de l'Ukraine par la Russie.

"Je voudrais féliciter l'Ukraine pour avoir gagné le concours Eurovision. Et ce n'est pas quelque chose que je fais de manière légère. Car nous avons vu hier l'immense soutien du public dans toute l'Europe et en Australie pour cette bravoure... Bien sûr, la chanson était belle, elle est belle", a déclaré le diplomate.

M. Geoana a pris la barre dimanche, son patron Jens Stoltenberg n'ayant pu participer à la réunion de Berlin après avoir été contrôlé positif au COVID en début de semaine.

Le concours marathon de l'Eurovision de samedi a vu l'orchestre Kalush remporter le Royaume-Uni avec sa chanson "Stefania", et Geoana a cherché à lier sa victoire à la lutte de l'Ukraine contre la Russie et à la solidarité de l'alliance avec Kiev.

Geoana a déclaré que l'OTAN voulait faire passer un message au président russe Vladimir Poutine, à savoir que malgré le déclenchement du conflit le plus "brutal et cynique" depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine continue de surprendre par sa bravoure et l'Occident par son unité.

"Je dis donc que nous sommes unis. Nous sommes forts, (et) nous continuerons à aider l'Ukraine à gagner cette guerre", a-t-il déclaré.

Moscou décrit ses actions comme une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser du nationalisme anti-russe fomenté par l'Occident. L'Ukraine et ses alliés affirment que la Russie a lancé une guerre non provoquée.