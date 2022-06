Une bête conçue pour les coups de tête révèle l'évolution précoce du cou des girafes

Jeudi, des chercheurs ont décrit des restes de squelette, dont un crâne épais et des os du cou solides, d'un membre primitif de la famille des girafes appelé Discokeryx xiezhi, de la taille d'un grand mouflon, qui vivait il y a environ 17 millions d'années dans la région de Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

Selon les chercheurs, le crâne solidement construit de Discokeryx et ses vertèbres cervicales robustes étaient bien adaptés aux chocs tête contre tête à grande vitesse, comme ceux que l'on observe dans la compétition entre les mâles de certaines espèces de mammifères pour les femelles. Discokeryx possédait, selon eux, les articulations les plus complexes entre la tête et le cou ainsi qu'entre les différents os du cou de tous les mammifères.

Le crâne de Discokeryx était surmonté d'un seul grand ossicône en forme de disque et de casque, le nom pour les boutons en forme de corne au sommet des têtes de girafe.

"Les ossicones, comme les cornes et les bois, servent généralement d'armes aux mâles qui se battent pour les compagnes", a déclaré le paléontologue de l'Académie chinoise des sciences Shi-Qi Wang, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Science http://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8316.

Discokeryx signifie "corne-disque", tandis que xiezhi fait référence à une bête à corne unique dans la légende chinoise.

"Discokeryx présente des morphologies extrêmes de la tête et du cou adaptées au comportement de coup de tête", a déclaré le paléontologue et co-auteur de l'étude Jin Meng du Musée américain d'histoire naturelle de New York.

"L'hypothèse traditionnelle pour expliquer l'allongement du cou de la girafe est l'alimentation - tendre le bras pour attraper des feuilles d'arbre. Cette nouvelle découverte montre que, dans la famille des girafes, les membres font des choses différentes au début de leur évolution. La nouvelle espèce représente un exemple extrême dans lequel le cou n'est pas allongé mais devient très épais pour absorber la puissance et l'impact des puissants coups de tête", a ajouté Meng.

Une autre hypothèse concernant l'évolution du cou des girafes - soutenue par l'anatomie de Discokeryx - est que l'allongement était motivé par un comportement de compétition pour les partenaires, comme le "necking" observé chez les girafes aujourd'hui, où les mâles se frappent violemment avec leur cou. Les mâles au cou plus long gagnent souvent ces duels.

"Si un mâle girafe a un cou plus court, alors la femelle peut refuser la demande d'accouplement du mâle", a déclaré Wang.

L'allongement du cou a évolué indépendamment parmi plusieurs groupes d'animaux remontant à des centaines de millions d'années, incluant également des reptiles marins comme Elasmosaurus et Tanystropheus, les différents dinosaures sauropodes dont Patagotitan et Mamenchisaurus et même les cygnes et les oies vivant aujourd'hui.

Discokeryx, selon les chercheurs, pourrait proposer un aperçu des premiers stades de l'allongement du cou des girafes qui se sont déroulés sur des millions d'années, bien que cette espèce ait emprunté une voie évolutive différente spécialisée dans les coups de tête. Discokeryx n'est pas considéré comme un ancêtre direct de la girafe actuelle, mais plutôt comme une branche latérale de la famille des girafes.

La girafe moderne, que l'on trouve en Afrique subsaharienne, est l'animal terrestre vivant le plus grand du monde, les mâles pouvant mesurer jusqu'à 5,5 mètres (18 pieds) et les femelles jusqu'à 4,3 mètres (14 pieds). Le cou de la girafe, qui s'étend sur environ 1,8 mètre, est le plus long de tous les animaux existants, bien qu'elle ne possède que sept os du cou comme les autres mammifères.

Le Discokeryx habitait une prairie ouverte avec des parcelles d'arbres et d'arbustes pendant une période connue sous le nom d'époque Miocène. Il vivait aux côtés d'éléphants à défenses en forme de pelle, de rhinocéros sans cornes, de porcs à cornes, de cerfs aux bois en forme de couronne, de chevaux à trois doigts et de diverses antilopes. Parmi ses prédateurs figuraient des chats à dents de sabre, des hyènes et un membre d'un groupe de mammifères appelé "ours-chien" aussi grand qu'un ours polaire.

"Discokeryx se nourrissait très probablement d'herbes", a déclaré Meng.