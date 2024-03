La Banque d'Angleterre pourrait finir par devancer la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne dans la course à la baisse des taux d'intérêt si les prévisions du marché s'avèrent correctes, mais la livre n'a pas que son attrait pour les rendements pour parer à toute attaque sérieuse de la part des baissiers.

Lors de sa réunion de mars, la BoE a laissé ses taux d'intérêt inchangés à 5,25 % et a maintenu ses perspectives d'inflation et de croissance. Mais deux responsables politiques qui avaient précédemment voté pour une hausse des taux ont décidé de les maintenir, ce qui a donné à la décision de la banque centrale une tournure plus favorable à une baisse qu'elle ne l'aurait été autrement.

L'un des principaux soutiens de la livre au cours des six derniers mois a été l'anticipation que la BoE serait plus lente à réduire ses taux que la Fed ou la BCE, ce qui signifie que les taux de prêt britanniques ont été plus élevés que ceux d'autres pays.

Une semaine après la dernière réunion de la BoE, le marché des contrats à terme s'est inversé. Les traders parient désormais, de façon modeste mais néanmoins perceptible, sur le fait que la BoE pourrait être la première des trois banques à réduire ses taux.

Il y a 20 % de chances que la banque centrale procède à une réduction d'un quart de point lors de sa prochaine réunion du 9 mai, tandis que les chances d'une réduction de la BCE lors de sa prochaine réunion du 11 avril sont d'environ 5 %, et celles d'une réduction de la Fed le 1er mai sont d'environ 13 %.

Mais les investisseurs n'ont pas vraiment déserté la livre. Les données hebdomadaires les plus récentes du régulateur américain montrent que les spéculateurs ont réduit leur position haussière sur la livre sterling à 4,23 milliards de dollars, contre 5,623 milliards de dollars, soit la plus importante depuis le début des relevés en 2012.

L'économie britannique s'est frayé un chemin à travers plus de deux ans de hausses de taux quasi ininterrompues et de flambée des prix de l'énergie, avec à peine plus qu'une légère récession de courte durée.

Un certain nombre de paramètres macroéconomiques se sont récemment améliorés. Même l'inflation a suffisamment baissé pour que le Royaume-Uni s'aligne sur le reste du G10 - il y a un an, la Grande-Bretagne était clairement à part, avec des pressions sur les prix bien supérieures à la moyenne de ce groupe.

"Les vulnérabilités extérieures de la livre sterling sont beaucoup plus faibles aujourd'hui, en grande partie grâce à la baisse des prix de l'énergie", a déclaré la Deutsche Bank dans une note récente, soulignant que la réduction du déficit de la balance des paiements courants était un autre exemple positif pour la livre sterling.

La livre sterling pourrait également avoir le temps de son côté, étant donné qu'elle approche rapidement de ce qui est traditionnellement son meilleur mois de l'année en termes de performance.

Selon les stratèges de Bank of America, le mois d'avril est une période faste pour la livre. Si l'on se fie à l'histoire, la livre pourrait atteindre 1,30 dollar le mois prochain, contre environ 1,266 dollar actuellement.

En moyenne, au cours des 50 dernières années, la livre a gagné 0,7 % par rapport au dollar en avril, ce qui en fait de loin son mois le plus performant, alors qu'en août, son mois le plus faible, elle a perdu en moyenne 0,7 %.

"La saisonnalité joue un rôle, notamment en raison de la fin de l'année fiscale et du fait que les gens remplissent leurs comptes d'épargne individuels (ISA), ce qui se traduit par une augmentation des investissements au Royaume-Uni", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Alors que le différentiel de rendement pourrait être érodé, et c'est certainement ce qui a poussé la livre sterling l'année dernière, il pourrait être positif pour la croissance, ce qui pourrait soutenir la livre", a-t-elle déclaré.