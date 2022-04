Une brasserie du New Jersey ressent les répercussions de la hausse des prix des céréales en Ukraine

Le fabricant de bière artisanale met son produit en boîte à Orange, dans le New Jersey, dans le cadre d'une opération à forte intensité de main-d'œuvre, pesant les boîtes remplies à la main alors qu'elles sont emballées dans des cartons.

Jusqu'à présent, l'entreprise a réussi à ne pas augmenter les prix, mais cela pourrait ne pas durer.

"Les céréales ont augmenté de 18, 20, 25 cents la livre. Alors quand vous parlez de centaines, voire de milliers de livres par lot, c'est beaucoup d'argent", a déclaré le copropriétaire Anthony Minervino.

L'Ukraine, qui figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de céréales et d'huiles végétales, a introduit des licences d'exportation pour le blé et suspendu les exportations de seigle, d'avoine, de millet, de sarrasin, de sel, de sucre, de viande et de bétail depuis l'invasion, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale".

"Ce sera au moins 1 à 2 dollars de plus, probablement par verseuse dans la salle de tirage, probablement quelques dollars sur chaque caisse par tonneau", a déclaré Roger Apollon Jr, un autre copropriétaire.

"Rien d'extrême. Mais nous devons couvrir nos frais car les coûts ont été assez importants."

Selon M. Minervino, la guerre en Ukraine aura probablement un effet d'entraînement, et a été aggravée par l'inflation antérieure sur tout, de l'orge - qui est un ingrédient clé dans le brassage de leur bière - à l'aluminium pour les canettes, en passant par les frais d'expédition et d'électricité.

La plus grande marge de la brasserie se trouve dans sa salle des machines, et c'est là qu'elle espère récupérer une partie de ses pertes.

"Si vous voulez comparer les prix il y a trois mois pour fabriquer une canette de bière par rapport à aujourd'hui, nous avons le grain, l'aluminium, il y a les surcharges de carburant, l'expédition et tout, ça a augmenté de manière significative", a déclaré Minervino.