PARIS, 13 juin (Reuters) - Une campagne numérique de désinformation à son encontre impliquant des entités étatiques ou affiliées à l'Etat russe a été décelée en France, a annoncé mardi la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

L'opération a notamment consisté à créer une fausse page internet ressemblant en tout point à celle du ministère des Affaires étrangères pour y diffuser de fausses informations. Plusieurs autres sites gouvernementaux ont été visés et ce, dans le cadre d'une vaste entreprise de désinformation visant à nuire aux pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine.

"Cette campagne s'appuie notamment sur la création de fausses pages internet usurpant l'identité de médias nationaux et de sites gouvernementaux ainsi que sur la création de faux comptes sur les réseaux sociaux", a expliqué Catherine Colonna dans un communiqué.

Le service de l'Etat chargé des ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a pu détecter cette campagne en amont, permettant aux autorités de prendre des mesures de protection et de prévention.

De nombreux éléments ont "révélé l'implication d'individus russes ou russophones et de plusieurs sociétés russes dans la réalisation et la conduite de la campagne", a-t-elle ajouté.

"L'implication d'ambassades et de centres culturels russes qui ont activement participé à l'amplification de cette campagne, y compris via leurs comptes institutionnels sur les réseaux sociaux, est une nouvelle illustration de la stratégie hybride que la Russie met en oeuvre pour saper les conditions d'un débat démocratique apaisé et donc porter atteinte à nos institutions démocratiques."

"La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Aucune tentative de manipulation ne détournera la France du soutien qu'elle apporte à l'Ukraine face à la guerre d'agression russe", a ajouté la ministre. (Reportage John Irish, version française Kate Entringer et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)