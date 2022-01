Une centrale hydroélectrique au Costa Rica trouve un nouveau souffle grâce à l'exploitation de cryptomonnaies

Plus de 650 machines provenant de 150 clients fonctionnent sans interruption à partir de huit conteneurs alimentés par l'usine située près de la rivière Poas, à 35 kilomètres (22 miles) de San Jose, la capitale d'un pays qui produit presque toute son énergie à partir de sources vertes.

L'usine a été obligée de se réinventer après 30 ans, car le gouvernement a cessé d'acheter de l'électricité pendant la pandémie en raison de l'excédent d'énergie dans ce pays d'Amérique centrale, où l'État a le monopole de la distribution d'énergie.

"Nous avons dû interrompre l'activité pendant neuf mois, et il y a exactement un an, j'ai entendu parler du bitcoin, de la blockchain et du minage numérique", a déclaré Eduardo Kooper, président de l'entreprise familiale qui possède la ferme de 60 hectares Data Center CR et l'usine.

"J'étais très sceptique au début, mais nous avons vu que cette entreprise consomme beaucoup d'énergie et que nous avons un excédent."

L'entreprise hydroélectrique, avec ses trois centrales évaluées à 13,5 millions de dollars et une capacité de trois mégawatts, a investi 500 000 dollars pour s'aventurer dans l'hébergement d'ordinateurs de minage numérique.

Selon M. Kooper, les mineurs internationaux de cryptomonnaies recherchent une énergie propre et bon marché ainsi qu'une connexion Internet stable, ce que le Costa Rica offre en abondance. Cependant, il a déclaré que le gouvernement du Costa Rica devrait être plus agressif pour essayer d'attirer plus d'entreprises de minage de crypto-monnaies, bien qu'il n'ait pas donné de détails.

Le gouvernement n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le Costa Rica ne dispose pas de réglementation spécifique pour les cryptomonnaies, contrairement au Salvador, qui est devenu le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale en septembre 2021.

La banque centrale du Costa Rica a déclaré qu'elle fournissait un espace pour l'innovation technologique afin de permettre à une industrie Fintech de prendre forme, et qu'elle surveillait constamment les développements.

Jusqu'à présent, tous les clients du Data Center CR sont locaux, comme Mauricio Rodriguez, un ingénieur en sécurité informatique de 31 ans qui s'est lancé dans le minage numérique pour gagner de l'argent supplémentaire depuis chez lui en 2021 avec un équipement évalué à 7 000 dollars.

"L'installer ici est beaucoup plus rentable que chez soi", pour un coût presque deux fois moindre, a-t-il calculé, après avoir connecté son ordinateur au réseau de l'usine alimentée par la rivière.