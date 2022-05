Une chaleur extrême tue au moins 25 personnes dans l'État indien du Maharashtra

Les scientifiques ont établi un lien entre l'apparition précoce d'un été intense et le changement climatique, et affirment que plus d'un milliard de personnes en Inde et au Pakistan voisin étaient d'une certaine manière vulnérables à la chaleur extrême.

Avec des pluies de mousson rafraîchissantes attendues seulement le mois prochain et des coupures de courant de plus en plus fréquentes dans certaines régions de l'Inde, même les ménages qui peuvent s'offrir des climatiseurs auront peu de répit au cours des prochaines semaines.

Bon nombre des décès survenus à Maharashtra se sont produits dans les zones plus rurales de l'État le plus riche d'Inde.

"On soupçonne qu'il s'agit de décès dus à un coup de chaleur", a déclaré à Reuters Pradeep Awate, un responsable de la santé du Maharashtra.

L'Inde est le deuxième plus grand producteur de blé au monde, mais la chaleur risque de réduire la récolte de cette année, après cinq années consécutives de récoltes record.

Alors que la demande d'électricité explose, les sociétés de production sont confrontées à des pénuries massives de charbon et le gouvernement les supplie d'augmenter les importations.

Inde a enregistré son mois de mars le plus chaud depuis plus d'un siècle, la température maximale dans tout le pays ayant atteint 33,1 degrés Celsius, soit près de 1,86 degrés au-dessus de la normale, selon le département météorologique indien. Dans de nombreuses régions du nord, de l'ouest et de l'est de l'Inde, les températures ont dépassé les 40°C le mois dernier.

Dans l'État oriental d'Odisha, les autorités ont déclaré qu'un homme de 64 ans est mort d'un coup de chaleur le 25 avril et que des centaines d'autres personnes ont reçu un traitement médical.

À Subarnapur, le district le plus chaud d'Odisha, un maximum de 43,2 degrés Celsius a été enregistré mardi.

"Il fait si chaud", a déclaré Mohana Mahakur, un habitant de Subarnapur. "Le ventilateur, le refroidisseur d'air - rien ne fonctionne".