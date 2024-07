Le groupe GSMA (industrie des télécommunications) a annoncé mercredi une coalition mondiale d'entreprises, d'organisations et d'institutions financières qui s'efforcera de rendre les smartphones plus accessibles et plus abordables pour certaines des populations les plus pauvres du monde.

La coalition sera composée d'opérateurs et de fournisseurs de téléphonie mobile, ainsi que d'institutions mondiales telles que le groupe de la Banque mondiale, l'agence des Nations unies ITU et l'Edison Alliance du WEF, a indiqué la GSMA dans un communiqué.

Ils évalueront les moyens de réduire le coût d'entrée dans l'économie numérique pour les populations à faible revenu, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

"Le prix des téléphones portables est souvent considéré comme l'obstacle le plus important à l'accès des gens à l'internet", a déclaré la GSMA.

La téléphonie mobile est souvent le seul moyen d'accès à l'internet pour les habitants des pays à revenus faibles et moyens, 38 % de la population mondiale vivant dans des zones où ils ne peuvent pas utiliser l'internet mobile en raison d'obstacles tels que le coût élevé et le manque de compétences.

La coalition collaborera pour améliorer l'accès à des appareils Internet abordables afin de combler le "fossé de l'utilisation", qui empêche environ trois milliards de personnes dans le monde de maximiser leur potentiel dans l'économie numérique mondiale", a ajouté le communiqué. (Reportage d'Olivier Sorgho à Gdansk ; rédaction de Milla Nissi)