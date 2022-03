Une collecte fructueuse et des marchés porteurs ont gonflé le bénéfice de LGT

Zurich (awp) - Le groupe bancaire LGT, propriété de la famille princière liechtensteinoise, a tiré profit l'année dernière des conditions favorables sur les marchés financiers, mais a également réalisé une robuste collecte d'argent. Les recettes et le bénéfice ont fortement augmenté.

Les avoirs sous gestion se sont étoffés de 19% à 258,8 milliards de francs suisses, indique lundi l'établissement basé à Vaduz. Celui-ci revendique un afflux net d'argent de 24,8 milliards (11,6 milliards en 2020), correspondant à un taux de croissance de 10,3%. La banque privée du groupe, LGT Private Banking, a réalisé une collecte de 13,8 milliards, contre 11,0 milliards pour LGT Capital Partners.

La performance des placements sur des marchés euphoriques a également contribué à la hausse des volumes.

Les recettes du gestionnaire de fortune et d'actifs liechtensteinois a progressé de 15% à 2,13 milliards de francs suisses, portées par un bond d'un tiers des opérations de commissions et de prestations de services, à 1,58 milliard. Cette poussée est imputable à la gestion de fortune, dont les revenus ont fortement augmenté grâce à la hausse des volumes, aux activités de courtage et aux commissions de performance, précise le communiqué.

Les autres sources de recettes ont nettement reculé. Les charges se sont alourdies de 15% à 1,60 milliard, principalement en raison de "nouveaux investissements dans le développement des activités et dans l'infrastructure informatique", selon la banque. Le rapport entre les dépenses et les revenus s'est détérioré de 0,2 point de pourcentage, à 75,2%.

Le bénéfice a atteint 352,8 millions de francs suisses, ce qui représente une hausse de 21%.

Pour 2022, le groupe s'attend à générer une croissance rentable, sans toutefois fournir des prévisions chiffrées.

